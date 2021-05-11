Atrofi Nedir? Atrofi Nedenleri, Çeşitleri, Örnekleri Ve Belirtileri Hakkında Bilgi

Atrofi doğuştan ve ya sonradan oluşan bir hastalıktır. Atrofi normal büyüklükte bir organın da sonradan küçülmesidir. Bu çoğunlukla edinsel bir olgu olarak ön plana çıkmaktadır.

Atrofi Nedir?

Çeşitli durumlara bağlı olarak atrofiler oluşabilir. Vücutta oluşan atrofi tek bir kas ve ya pek çok kas grubunu da etkileyebilir. Bu lokalize ve ye genelleştirilmiş de olabilir. Atrofi tek bir kas yerine vücudun tüm kaslarını da etkileyebilir. Atrofi doğuştan ve ya sonrada edinilebilir. Bazı atrofiler ise doğum nedeni ile oluşan anormalliklerden de meydana gelebilir.

Atrofi sonradan edinilen bir bozukluk olarak da ortaya çıkar. Kişide yaşanan fiziksel immobilizasyon ve kas aktivitesi eksikliği nedeni ile atrofiye oluşabilir. Kemikte kırılma yaşandıktan sonra alçı içinde kalınması sonucunda kas hareketsizliği yaşanır. Bazen de bu kas kaybı iyi huylu olabildiği gibi geri dönüşümlü olabilmektedir. Bazı kişilerde kalıtsal olan miyopatiler de atrofi nedeni olabilir. Atrofi de bu şekilde ortaya çıkmaktadır.

Atrofi Neden Olur?

Önemli bir sağlık sorunu olan atrofinin farklı nedenleri olabilir. Bazı durumlarda nörolojik durumlar nedeni ile atrofi ortaya çıkabilir. Kişideki kas atrofisinin nedeni sinir sistemi hasarlarıdır. Musküler atrofi ise kas atrofisinden kaynaklanabilir. Bazı durumlarda ise kas atrofisinde artış görülebilir. Bu kas atrofisi ise vücudun tümüne de yayılabilir.

Kas atrofisi en şiddetli durumlarda da geri dönülmez olmaktadır. Beyin atrofisi, beynin boyutundaki azalma nednei ile oluşur. Bu beynin tamamını ve ya bir bölümünü etkilemektedir. Beyin kütlesi kaybından kaynaklanan atrofi nörolojik bozukluklara yol açabilir.

Serebral atrofi ise hipokampus gibi hafıza alanlarını etkiler. Bu durumda da hafıza bozuklukları ortaya çıkar. Atrofi hastalıktan ziyade farklı belirtilerden oluşan bir sendrom olarak bilinmektedir. Bu genellikle Alzheimer hastalığının atopik bir formu olarak da düşünülmektedir.

Atrofi Çeşitleri Nelerdir?

Atrofinin birbirinden farklı çeşitleri bulunmaktadır. Özellikle de beyin hacminde yaşanan azalmaya yönelik atrofi bulunur. Atrofinin birbirinden farklı çeşitleri bulunmaktadır. Özellikle yerel atrofiler arasında inaktivite atrofisi, vasküler atrofi, genetik atrofi ve denervasyon atrofisi bulunur. Bunun yanı sıra endokrin atrofi ve basınç atrofisi de bulunmaktadır.

Atrofi Örnekleri Nelerdir?

Atrofinin birbirinden farklı örnekleri bulunmaktadır. Vücutta çalışmayan kasın hacmi ve gücünün azalması ile birlikte kas atrofisi oluşur. Bu atrofi genellikle uzun yatak istirahati ve alçı nedeni ile hareketsiz kalınmasından dolayı ortaya çıkmaktadır. Kas atrofisi genellikle astronotlarda görülmektedir. Bu yüzden astronotların düzenli egzersiz yapmaları gerekir. Ayrıca beslenme bozuklukları nedeniyle de kas atrofisi oluşabilir. Bazen menapoz sonrası kadınlarda da vajinal atrofi oluşur. Bu da östrojen azalması nedeniyle vajen duvarının incelmesi sonucu oluşur. Serebral atrofi ise beyin yarıkürelerinin küçülmesi durumu olarak bilinir. Alzheimer hastalarında ve nörolojik hastalığı bulunan kişilerde görülmektedir.

Atrofi Belirtileri Hakkında Bilgi

Kas atrofisinin bazı belirtileri bulunmaktadır. Buna göre kol ve bacaklarda birisi diğerinden daha küçük olabilir. Ayrıca bir uzuvda zayıflık yaşanabilir. Çok uzun zamandır fiziksel olarak etkin olmamak da atrofi belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Bu belirtilerin yanı sıra beyin atrofisinde hafıza kayıpları da ortaya çıkabilir. Bu belirtiler görüldüğü anda mutlaka bir hekime başvurmak gerekir. Hastalığın tanısı doğru bir şekilde konulduktan sonra uygun tedavi yöntemi de belirlenir.

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