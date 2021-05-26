Ateroskleroz Nedir? Belirtileri Nelerdir? Ateroskleroz Trisk Faktörleri Nelerdir?

Kalp ve damar hastalıkları arasında değerlendirilen ateroskleroz sıklıkla karşılaştırılan bir hastalıktır. Mutlaka tedavi edilmesi gereken bir durum olan ateroskleroz belirli yaştan itibaren de ortaya çıkmaktadır. Tedavi edilmediği takdirde ateroskleroz olumsuz sonuçları da doğurmaktadır.

Ateroskleroz Nedir?

Ateroskleroz kısaca damar sertliği olarak bilinmektedir. Vücutta atar damarlar esnek yapıları ile bilinmektedir. Ateroskleroz da da kan duvarlarında aşırı kolesterol ve pıhtı birikmektedir. Atardamar duvarları da kalınlaşabilir. Bu duruma kısaca ateroskleroz denilmektedir. Ateroskleroz bazı belirtileri ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Damar sertliği için hem ilaçla tedavi hem de doğal tedavi seçenekleri vardır. Alınan tıbbi önlemler ile birlikte damar sertliği yani ateroskleroz tedavi edilir.

Ateroskleroz Belirtileri Nelerdir?

1) Ritim Bozukluğu

Kalp ritim bozukluğu aritmi de olarak değerlendirilmektedir. Tıpta aritmi olarak bilinen ritim bozukluğu kalp atışlarının düzensiz atılmasına denilmektedir. Ritim bozukluğu damar sertliğinin en önemli belirtisinden bir tanesidir. Ritim bozukluğu ile birlikte pek çok olumsuz faktörler de ortaya çıkabilir. Ritim bozukluğu ilk olarak bulgu şeklindedir. Kişi kalp atışlarını etkin bir şekilde hisseder.

2) Çenede Ağrı

Aterosklerozun en önemli belirtileri arasında gösterilir. Çenede yaygın olan bir ağrı söz konusudur. Çene ağrısı özellikle gün boyunca devam eder. Sancı şeklinde olan bir tür ağrıdır. Çene ağrısı ağrı kesici ile birlikte hafiflese de şiddeti giderek artan bir ağrıdır.

3) Böbrek Yetmezliği

Ateroskleroz sinsi ilerleyen bir hastalıktır. İlerlemiş olan bir vakalarda böbrek yetmezliği görülebilir. Böbrek yetmezliği böbrek nakline kadar giden sonuçları doğurabilir. Bundan dolayı ateroskleroz ciddiye alınması gereken ve bir an önce tedavi seçeneklerinin geliştirilmesi gerekmektedir.

4) Konuşmada Bozukluk

Damar sertliği yaşayan kişilerde konuşmada bozukluk başlar. En kolay cümleleri bile kurmakta zorlanırlar. Bu da önemli bir belirti olarak karşımıza çıkar. Konuşmada bozukluk zamanla ilerleyebilir.

5) Görme Problemleri

Damar sertliğinde görülen bir diğer belirti de görme bozukluğudur. Görme bozukluğu özellikle miyop ve hipermetrop şeklinde ortaya çıkar. Kişide aniden gelişen bir görme bozukluğu söz konusudur. Bu durumda da yine damar sertliğinden şüphelenilir.

Ateroskleroz Risk Faktörleri Nelerdir?

1) Felç Riski

Ateroskleroz tedavi edilmediği ya da ilerleyen bir vaka da görülebilen bir durum olarak felç çıkar. Felç riski bu hastalıkta oldukça fazladır. Bundan dolayı ateroskleroz detaylı bir şekilde analiz edilerek ona yönelik tedavi seçenekleri geliştirilmesi gerekir. Felç riskini azaltıcı etkiler uygulanarak hastanın felç olması engellenmelidir.

2) Kalp Krizi

Bu hastalık damar sertliğine neden olduğu için damarlarda oluşan bu sertlik kalp krizini de tetikler. Kalp krizi toplumumuzda sıklıkla yer alan bir hastalıktır. Kalp krizi nedeni ile ölenlerin sayısı her geçen yıl artmaktadır. Bundan dolayı kalp krizi riskini tetikleyen bir hastalık olarak ateroskleroz görülmektedir. Kalp ve damar hastalığı olan ateroskleroz hastalığı tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır.

3) Vücutta Isı Kaybı

Vücudun sağlıklı bir şekilde çalışması için belirli bir seviyede ısısını koruması gerekir. Vücutta ısı kaybına neden olan bir hastalık olarak ateroskleroz görülür. Ateroskleroz vücutta ısı kaybından başlayarak pek çok olumsuz faktörü doğurur.

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