Aşırı Terleme İçin Hangi Doktora Gidilir? Aşırı Terlemeye Hangi Bölüm Bakar

7'den 70'e her yaştaki insanın yaşayabileceği aşırı terleme, yaygın olarak görülen rahatsızlıklardan biridir. Bu durum aşırı noktaya ulaştığında hastanede doğru bölüme ve doktora başvurmak büyük öneme sahiptir. Bu durum vücudun değişik noktalarında meydana gelen aşırı terlemeye bağlı olarak, bölüm açısından da değişkenlik gösterebilmektedir.

Aşırı Terleme İçin Hangi Doktora Gidilir?

Aşırı terleme sorunu için hastalar farklı bölümleri başvurabilmektedir. Yetişkinler için bölgesel terleme söz konusu olduğunda dermatoloji ya da göğüs cerrahisine başvurmak gerekmektedir. Bunlar el, ayak, yüz, koltuk ve benzeri bölgelerdir. Söz konusu genel terleme ya da gece terlemesi olduğu zaman ise göğüs cerrahisi ile beraber iç hastalıkları bölümüne başvurulması gerekmektedir.

Zamanında müdahale ile teşhis ve tedavi işlemi yapılabilmesi için doğru bölümlere başvuru yapmak büyük öneme sahiptir. Diğer yandan söz konusu çocuklar olduğu zaman, aşırı terleme için çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümüne başvurmak gerekir.

Aşırı Terlemeye Hangi Bölüm Bakar?

Aşırı terleme insanın anatomik yapısında farklı bölgelerde ortaya çıkabilmektedir. Buna bağlı olarak ise hem yetişkinler hem de çocuklar da farklı bölümlere gidilmesi gerekmektedir.

- Yetişkinlerde bölgesel yaşanabilecek aşırı terleme için göğüs cerrahisi ve dermatoloji bölümleri,

- Genel terleme ve gece terlemesi için iç hastalıkları ile göğüs cerrahisi bölümleri,

- Çocuklar adına aşırı terleme konusunda çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümü,

Duruma bağlı olarak bu bölümleri değerlendirmek suretiyle aşırı terlemeye çözüm bulmak mümkün. Fakat terlemenin tam olarak nasıl kaynaklandığı bilinmediğinden dolayı, bunun için belli başlı bazı bireysel çözümler de mutlaka ele alınmalıdır.