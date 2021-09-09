Aronya meyvesi nedir, sağlığa faydaları nelerdir?

Aronya meyvesi, sağlığa olumlu etkileri ve yararları nedeniyle ‘’süper meyve’’ olarak da adlandırılıyor. Anavatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesinin insan sağlığına pek çok faydası var. Ülkemizde de üretilmeye başlanan bu besin içeriği nedeniyle kanser hücrelerini yok ettiği ve vücudu baştan aşağıya yenilediği iddia ediliyor. Peki, aronya meyvesi gerçekten bu kadar faydalı mı? Aronya meyvesi hangi hastalıklara iyi geliyor? Aronya meyvesi nasıl tüketilmelidir? Diyetisyen Gülçin Işık, şifa deposu besin aronya meyvesiyle ilgili aklımıza takılanları anlatıyor.

ARONYA MEYVESİ NEDİR, FAYDALARI NELERDİR?

Laboratuvar çalışmalarında; limon suyu ile birlikte yapılan aronia suyunun hücre içinde kolinesteraze aktivitesini düşürerek Senil Demans, Parkinson hastalığı ve Alzheimer hastalığındaki temel patolojiyi engellemek yönünde kullanılabileceği etkisini göstermiştir.

Aronya meyvesi tansiyon rahatsızlıklarında oldukça etkili



İnsan üzerindeki deneylerinden birinde 44 kalp krizi geçirmiş ve statin tedavisi alan hastalarda günde 3 kez birer bardak aronia suyu kullanımıyla tansiyonda sistolik (büyük) 11 mmhg, diastolik (küçük) 7,2 mmhg tansiyon düşüşü sağlamış kalp damar hastalıkları ile ilgili geçirilebilecek hastalıkların riskini anlamlı ölçüde azaltmıştır. (benzer bir karşılaştırmaya örnek olarak tansiyon ilacı kullanılarak Framingham çalışmasında 1 mmhg tansiyon düşüşünün kalp damar sistemi hastalıkları ile ilgili atak geçirme riskini azalttığı gösterilmiştir). Sonuç olarak; kalp hastaları ve tansiyon rahatsızlıkları müthiş etki ettiğini görebiliyoruz.

Damar tıkanıklığı ve kanser riskini azaltır



Metabolik sendrom ve benzeri etkilerle damar tıkanıklığına karşı etkisinin 2 ay günde 3’er bardak kullanımla ortaya çıktığı ve ciddi risk azalttığı; insan vücudunda damar tıkanıklığı tehdidini arttıran faktörleri azalttığı gösterilmiştir. Laboratuvarda hücre kültürleri çalışmalarında ve hayvan deneylerinde kanser hücresi artışını durmasını sağlayan meme, kalın barsak, kemik iliği kanseri ve akciğer kanseri dokusunda antosiyanin miktarının çok zengin olması sebebiyle; kanser hücresi sinyalizasyonunu bozmaktadır. Bu anlamda kansere karşı mükemmel bir silah olduğunu söyleyebiliriz.



Kan şekeri ve kilo kontrolünde de olumlu sonuçlar vermektedir



Yapılan başka bir deneyde insanın günlük beslenmesine aronya katıldığında, kolesterol düzeyinde yüzde 7 oranında düşüş sağladığı gözlenmiştir. Ayrıca; iltihap karşıtı etkisi, kortizonla karşılaştırılmış metil prednisolon 10 mg dozuyla benzer antiinflamatuar etkiyi steroid hormon yan etkileri olmadan yapmayı başarmıştır. Bunun yanı sıra; kan şekeri ve kilo kontrolünde etkili olduğuna dair çalışmalarda bulunmaktadır.

İlaç ve kozmetik sanayinde tercih edilmektedir



Birçok mucizevi besin gibi aronya meyvesi de organizmaya sağladığı pek çok faydası sebebiyle hem ilaç sanayinde hem de kozmetik sektöründe yer almaktadır. Günümüzde de popülerliği git gide artan bu meyveyle henüz tanışmadıysanız mutlaka deneyin. Sağlıkla mutlulukla, aronia ile huzurla yaşayın; aydınlık bir yaşamınız olsun.

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