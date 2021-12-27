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Arı ekmeği nedir, faydaları nelerdir?

#Arı Ekmeği Nedir#Arı Ekmeği Faydaları
Arı ekmeği nedir, faydaları nelerdir

Arı ekmeği, son dönemlerin popüler takviye gıdaları arasında yer alıyor. Anemi (kansızlık), karaciğer hasarı, depresyon gibi hastalıklar üzerinden olumlu etkileri olduğu bilinen perga (arı ekmeği) son yıllarda popüler besinler haline geldi. Doğal bir vitamin ve mineral deposu olan arı ekmeğinin faydalarını internette merak konusu oldu. Peki, arı ekmeğinin faydaları neler? Arı ekmeği (perga)nedir? İşte, o konu hakkında bilgiler.

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Arı ekmeği ya da diğer bir ifadeyle perga, son dönemin popüler besinlerinden biri haline geldi ancak hala bilmeyeni çok fazla. Peki, arı ekmeği nedir, faydaları neler? İşte, uzmanlar tarafından son yıllarda ön plana çıkarılan arı ekmeği hakkında detayları

ARI EKMEĞİ NEDİR?

Arı ekmeği, işçi arıların yavrularını beslemek için doğadan topladıkları polenin, arının kendi bünyesinden kattığı salgılarla zenginleşmiş, belirli bir süre sonunda olgunlaşmış halidir. Polenin bal ile mayalanması ile ortaya çıkan arı ekmeği, doğal bir vitamin ve mineral deposu olarak sentetik vitaminlere doğal bir alternatif oluşturur.

ARI EKMEĞİ FAYDALARI

Bilimsel çalışmalar arı ekmeğinin ülseratif kolit, anemi (kansızlık), karaciğer hasarı, depresyon üzerine olumlu etkileri olduğunu gösteriyor. 

Antiseptik ve mikrop öldürücü özelliği bulunan arı ekmeği, kanamalı diş eti tedavisi için de önerilir. Üreme hormonlarına katkısı ile erkeklerin cinsel yaşamını geliştirmede katkı sağlar.

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İçeriği yüksek olan asetil-kolin ile tansiyonu dengeleyen arı ekmeği kronik kabızlık tedavilerinde yardımcı olur.

Pergada polenden farklı olarak, bol miktarda K vitamini ve 6 kat daha fazla laktik asit içerir. 

 

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