Aralıklı oruç diyeti nedir? Aralıklı oruç diyeti nasıl uygulanıyor?

Aralıklı oruç diyeti, dünyada bilinen adıyla ‘intermittent fasting’ Türkiye’de giderek tercih edilen bir zayıflama yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Su, şekersiz ve kafeinsiz içeceklerin tüketilebildiği oruç diyeti, kısa süre içerisinde hızlı kilo kaybına neden oluyor. Aralıklı oruç diyeti, diğer kilo verme programlarından farklı olarak belirli saatlerde hiçbir şey tüketmeden yapacağınız beslenme şekli olarak tanımlanmaktadır. Aralıklı oruç diyetinin uygulama şekli değişiklik gösterebiliyor.



ARALIKLI ORUÇ DİYETİ NASIL YAPILIR?



Araştırmacılar aralık oruç diyetinin herkes için uygun olmayabileceğini ve uzun dönem içinde kanıtlanması için çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı. Araştırmayı yürütenlerden Profesör Frank Madeo, bu diyetin arkasında evrimsel bir biyolojinin olabileceğini söyledi. Madeo, fizyolojimizin yüksek gıda alımından sonra bir süre açlığa dayanabilmesine yatkınlık gösterdiğini vurguladı. Daha önceki çalışmalar düşük miktarda kalori alımının besin yetersizliği ve bağışıklık sisteminin zarar görmesi gibi sonuçlara yol açabileceğini gösteriyordu. Ancak aralıklı oruç diyetinde altı ay sonra bile deneye katılanların bağışıklık sistemleri değişmedi. Kansere yakalanma risklerinden biri olarak bilinen bel çevresindeki yağlanmanın ise azaldığı gözlendi. Faydalarına karşın araştırmacılar, aralıklı orucun herkes için bir beslenme planı olmayacağını vurguluyor. Profesör Madeo, bu diyetin özellikle obezlerin birkaç ay kilo vermeleri için kullanabileceğini aktarırken bu diyetin günlük yaşamda kullanılması için daha fazla araştırma yapılması gerektiğinin altını çizdi.



Haftada 2-3 Gün Uygulanmalı

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Melih Özel, aralıklı oruç diyetiyle ilgili şunları söyledi:



Her gün bu diyeti uygulamak sürdürülebilir olmayabilir. Haftada 2-3 gün aralıklı oruç diyeti uygulanması hem kilo kontrolü hem de sağlık açısından oldukça faydalı.



Kalori kısıtlaması ve aralıklı açlık, insan sağlığı için oldukça yararlı bir beslenme yöntemi. Ancak bunun sürdürülebilirliği pek mümkün olamayabilir. Bu durumda genel olarak aldığımız kaloriyi azaltmak ve hiç olmazsa haftada 2 - 3 kez kadınlar için 12-14 saat, erkekler için 14-16 saat sürecek açlık dönemlerini hayatımıza yerleştirmeye çalışmalıyız. Bu hem kilo kontrolü açısından hem de bazı metabolik sorunlarla başa çıkabilmek açısından çok etkili ve önemli bir yol olabilir.