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Antienflamatuar nedir, ne demek?

#Antienflamatuar#Antienflamatuar Nedir#Antienflamatuar Besinler
Antienflamatuar nedir, ne demek

Antienflamatuar, anlamı merak edilen tıbbi terimler arasında yer alabilmektedir. Şişlik giderici, iltihapla savaşan ilaçlar için Antienflamatuar tanımı kullanılabilmektedir. Antienflamatuar aynı zamanda diyet terimi olarak da karşılaşılabilmektedir. İşte, Antienflamatuar nedir, ne demek sorusunu merak edenler için bu içeriğe sahip olan ve şişlik azaltan diyet yiyecekler hakkında bilgiler

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Enflamasyon, vücudun strese karşı verdiği bir çeşit tepkidir. Gıda alerjileri, bakteriyel durumlar, enfeksiyonlar, enflamasyona sebebiyet verebilir. Enflamasyon belli aşamalara kadar sorun teşkil etmemektedir. Fakat belli aşamalardan sonra vücuda ciddi derecede zarar verebilir. Ve enflamasyonun ilacı antienflamatuar besinlerdir. Bu besinler vücudu iltihaba karşı korurlar. İşte diyetinizde mutlaka bulundurmanız gereken antienflamatuarlar besinler.

Zencefil

Zencefil kronik ve akut iltihaba sahip olan hastalar için muhteşem bir tedavi yöntemidir. Zencefil tüketerek egzersizler sonrası vücutta toplanan iltihapların azalmasına yardımcı olabilirsiniz. Zencefil yağı ile sorunlu bölgeye masaj yapabildiğiniz gibi zencefil kökünden yapılmış çay tüketebilirsiniz.

Zeytinyağı

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Zeytinyağı, COX-1 ve COX-2 enzimlerinin üremesine engel olduğu için iltihabın baş düşmanlarındandır. Eğer bir enflamasyon söz konusu ise, sızma zeytinyağını yemeklerinizde ve salatalarınızda tüketebilir; kas kramplarında, şişlik ve iltihaplarda masaj yaparak iltihabın azalmasına yardımcı olabilirsiniz.

Vişne

Vişne sadece iltihabı azaltmakla kalmıyor aynı zamanda kas ağrılarına da iyi geliyor. Her gün düzenli olarak 1,5 bardak vişne tüketmek iltihap belirtilerini azaltıyor. Fakat çok fazla vişne tüketmenin uykuya ve ishale sebep olabileceğini unutmayın.

Zerdeçal

Zerdeçal içeriğinde kurkumin maddesi ile vücut iltihabını önlemede etkili bir yöntemdir. Vücudunuzda bulunan iltihabı önlemek ve azaltmak için zerdeçal tozunu yemeklerinize ekleyebilir; ya da zerdeçal çayı tüketebilirsiniz.

Sarımsak

Sarımsak iltihabın kurumasına büyük oranda etki eden antibiyotik özelliklere sahiptir. Sarımsak, günlük olarak 2-3 diş olarak tüketilebilir. Sarımsak tüketilirken aç karna tüketilmesine dikkat edilmelidir. Bunun yanı sıra salatalara da eklenebilir.

Somon balığı

Somon balığı eikosapentaenoik asit (EPA) ve dokosaheksaenoik asit (DHA) içeriği ile vücuttaki iltihabın azalmasına yardımcı olur. Bunun yanı sıra Omega 3 ile yağ asitleri açısından zengin bir besin kaynağıdır.

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