Anksiyete bozukluğu nedir? İşte belirtileri ve tedavisi

Anksiyete bozukluğunun belirtileri ve tedavi yöntemleri gündemde yer alıyor. Anksiyete bozukluğu ile ilgili bilgiler merak ediliyor. Anksiyete bozukluğu olan bir kişi, ‘tekrarlayan düşüncelere veya endişelere sahip olan’ olarak tanımlanıyor. Yaygın anksiyete bozukluğu, panik atak, agorafobi, toplumsal kaygı bozukluğu, travmatik stres bozukluğu, seçici konuşmazlık (mutizm), ayrılma kaygısı bozukluğu anksiyete bozuklukları arasında yer alıyor.

ANKSİYETE BOZUKLUĞU NEDİR?

Anksiyete, stresli durumlara karşı doğal bir insan tepkisidir, ancak bir tetikleyici olmadan sıklıkla meydana geldiğinde bir durum haline gelir.

Anksiyete bozukluğu olan bir kişi “tekrarlayan düşüncelere veya endişelere sahip olan” olarak tanımlanmaktadır. Anksiyete bozukluğu olan insanlar için stres, panik ve endişe gibi duygular daha uzun sürer, daha aşırı ve kontrol etmek çok daha zordur.

Hürriyet yazarlarından Mehmet Öz konu ile ilgili, ‘Anksiyete, strese karşı bizi koruyabilecek, normal hatta yardımcı bir tepkiyken ‘anksiyete bozukluğu’ aşırı derecede kaygı ve korkuya neden olur. Hepimizin anksiyetenin belirgin semptomlarını yaşadığı şu günlerde işaretleri bilmek, bununla başa çıkmak için yol gösterici olabilir.’ açıklamasında bulundu.

ANKSİYETE BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ

Klinik Psikolog Seda Karabağ belirtiler ve tedaviler ile ilgili açıklamada bulundu. Yaygın anksiyete bozukluğu, panik atak, agorafobi, toplumsal kaygı bozukluğu, travmatik stres bozukluğu, seçici konuşmazlık (mutizm), ayrılma kaygısı bozukluğu anksiyete bozuklukları arasında yer almaktadır. Bireyin kaygı bozukluğu tanısı alabilmesi için bu durumun hayatını önemli derecede etkilemesi, kişide üzüntüye sebep olması ayrıca herhangi bir ilaca bağlı olmaksızın en az altı ay boyunca görülmesi gerekmektedir.

TEDAVİSİ

Anksiyete bozukluğunun tedavisi şiddetine ve türüne göre değişmektedir. Psikoterapi ve ilaç tedavileri anksiyete bozukluğunun tedavisinde kullanılan yöntemlerdir. Ayrıca nefes egzersizleri insanların kaygılarını azaltmada destekleyici bir tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır. Bireyler çoğu zaman aşırı derecede kaygılandıklarını ve endişelendiklerinin farkındadırlar. Ancak tek başlarına kaygılarını kontrol etmekte ve sakinleşmekte güçlük çekerler. Siz de kaygınızla baş edemediğiniz durumlarda bir uzmandan destek alabilir, kaygınızla başa çıkmayı öğrenebilirsiniz.