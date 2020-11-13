Anjiyo nedir? Anjiyo yapmak ne demek? İşte anjiyonun anlamıyla ilgili detaylı bilgi

Kalp damarlarının görüntülenmesi ve tıkanıklıkların tespiti için yapılan işleme ajiyo denir. Latince Koroner Anjiyografi - Kardiyak Kateterizasyon – Angio olarak isimlendirilir. Kardiyovasküler ekip tarafından yapılmakta, ekip girişimsel kardiyolog, hemşire ve teknisyenlerden oluşmaktadır.

Neden yapılır?

1. Kalbi besleyen damar hastalığının, kalp kapak hastalığının veya kalp ana damarı (aort) hastalığının tanısını koymak,

2. Kalp kası işlevini değerlendirmek,

3. İleri tedavi yöntemlerini belirlemek,



Koroner anjiyografi işleminde, kasık veya koldaki atardamara x-ray (röntgen) cihazı yardımı ile radyasyon eşliğinde ince, yumuşak plastik bir kılıf (sheat) yerleştirildikten sonra uzun, plastik ve esnek ince bir boru (kateter) yardımı ile kalbi besleyen atar damarlara ulaşılır. Anjiyo boyası (kontrast madde) damar içerisine enjekte edilerek hareketli görüntü videoları bilgisayara kaydedilir. Diğer işlemler;

İntravasküler Ultrason (IVUS); Koroner damar içinde ultrason ile daha ayrıntılı görüntüler elde edilmesini sağlar,



Optik Koherans Tomografi (OCT); Özel bir ışık kaynağı ile damarın iç çeperi hakkında detaylı bilgiler verir,

Fraksiyonel Akım Rezervi (FFR); Kan akımının özelliğini ölçerek görüntülenen daralmanın ciddiyeti konusunda bilgiler verir.

ANJİYOYA NEDEN OLAN SAĞLIK SORUNLARI



Damar sertleşmesi (ateroskleroz) nedir?



Damar sertleşmesi, temiz kan taşıyan damarların (arterlerin) çeperi üzerinde yağ ve kireç nedeniyle kalınlaşması (sertleşmesi) - tıkanması olarak tanımlanır. Kalp damarlarındaki sertleşme kalbe giden kan akışını sınırlayabilir. Damar iç çeperinde oluşan yağ ve kireç içerikli bu plaklar, kalp damarlarındaki daralma veya tıkanmalardan sorumludur. Damar sertleşmesi kalp, bacaklar, beyin, böbrek ve diğer organların damarlarını etkileyebilir.

Koroner Arter Hastalığı nedir?



Koroner arter hastalığı, kalbi besleyen ve temiz kan taşıyan damarların (koroner arterler) daralması veya tıkanmasıdır. Koroner arterler kanın serbestçe akabildiği boş tüpler gibidir. Normalde, koroner arterlerin duvarları pürüzsüz ve elastiktir. Arterlerin iç çeperinin yapısal özellikleri bozulduğunda damar sertleşmesi oluşur, damar kalınlaşır, yağ birikir ve damarın daralmasına neden olan plak oluşur. Plak tabakaları kan akışını kısıtladığı için kalp kasının oksijenlenmesini engeller. Oksijenden zengin kan ile kalp dokusu yeterince beslenemediği zaman göğüs ağrısı (anjina) meydana gelir. Koroner arterlerin aniden tıkanması durumunda kalp kası hasar (kalp krizi) görebilir. Kalp krizi geçirmeden koroner arterlerin görüntülenmesi ve sonrası ileri tedaviler için koroner arterlerin balon ile genişletilmesi (anjiyoplasti) ve stent yerleştirilmesi, koroner bypass ameliyatı, kalp kapağı için girişimsel veya cerrahi müdahaleler kalp hastalıklarında başlıca tanı ve tedavi yöntemlerini oluşturmaktadır.