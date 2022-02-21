Angelman sendromu nedir, belirtileri nelerdir?

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Angelman sendromu (kısaca AS) ilk olarak 1965 yılında İngiliz doktor Harry Angelman tarafından tanımlanmış nörogenetik bir bozukluktur. Irklarda görülme hızı çok iyi bilinmemekle beraber yaklaşık ensidansın 15,000 ila 30,000 canlı doğumda bir olduğu kabul edilmektedir. Anneden gelen kromozom 15’teki bir bozukluktan kaynaklandığı (vakaların %70-75’i) sanılmaktadır. Hastalığın temel bulguları zeka geriliği, yürüyüş-koordinasyon bozukluğu, konuşma bozukluğu, konvülsiyon ve uygunsuz gülümsemelerdir. Hatta bu sebeple hastalık bazen “mutlu kukla (happy puppet)” sendromu olarak da bilinir.

Belirtiler



Gelişimsel gecikme

Sözel ve sözel olmayan dilin minimum kullanımı, alıcı dilin ifade edici dilden daha gelişmiş olması

Hareket ve denge bozuklukları, ayakların ayrık durması, bacakların titremesi, sarsak vücut duruşu, koordine olmayan hareketler

Davranışsal farklılıklar : sürekli mutlu yüz ifadesi , kahkaha, cana yakınlık, el çırpma, hipermotor davranışlar, kısa dikkat süresi

Küçük kafa çevresi

Üç yaştan önce görülmeye başlamış nöbetler

Anormal EEG

Bebeklikte beslenme problemleri

Hipopigmental cilt ve gözler

Dil, emme ve yalama problemleri, dilin normalden büyük ve dışarıda olması, ağız suyu akması

Uyku bozuklukları

Aşırı ağza alma ve çiğneme davranışı

Suya aşırı ilgi

Sürekli alt bacak ve tendon hareketleri