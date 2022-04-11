Andülasyon nedir, zayıflatır mı? Terapisi nasıl yapılır? Cihazı ne işe yarar?

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Farklı bir tedavi yöntemi olması ile beraber aynı zamanda andülasyon terapi şeklinde ifade edilir. Batıda gerçekleştirilen yeni nesil bir tedavi yöntemi olmasının yanı sıra, birçok amaç altında ele alınır. Özellikle taşıdığı yöntem kapsamında pek çok kişinin merak ettiği ve ilgilendi tedavi yöntemleri üzerinde geldiğini söylemek mümkün.

Andülasyon Nedir?

Uzun yıllardır batıda devam eden yeni nesil bir tedavi yöntemi olarak andülasyon öne çıkmaktadır. Özellikle biyofiziksel prensibe dayalı bir tedavi yöntemi şeklinde değerlendirildiğini söylemek mümkündür. Bu doğrultuda ağrı kesici, performans arttırıcı, genel sağlık durumunu destekleyici gibi amaçlar altında ele alınmakta ve uygulanmaktadır. Başta batılı ülkeler olmak üzere dünyanın birçok farklı yerine ulaşmış önemli tedavi yöntemleri arasında geldiğini ifade etmek mümkün. Genel tanımı olarak ise biyofiziksel yeni nesil tamamlayıcı ve tedavi yöntemi olarak öne çıkıyor. Yani yapılacak bir tedavinin yanında andulasyon tedavisi tamamlayıcı bir etki oluşturur

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Andülasyon Zayıflatır mı?

En çok merak edilen konular içerisinde andülasyon tedavi yönteminin zayıflatıp zayıflatmadığı geliyor. Özellikle bu yeni nesil tamamlayıcı yöntem andulasyon cihazı üzerinden değerlendirilir. Bu cihaz hücre aktivasyonunu artırmak suretiyle vücudun daha fazla enerji harcamasına olanak tanır. Özellikle düzenli bir beslenme ve egzersiz ile desteklenmiş olan bu yöntem, metabolizmanın önemli oranda hızlanmasına imkan vermektedir. Böylece doğal olarak dengeli ve sağlıklı bir şekilde kilo kaybı yaşama olanağı elde edilir. Bugün ile doğru bir yöntem altında ele alınırsa endikasyon tedavi yönteminin zayıflattığını söylemek mümkün.

Andülasyon Terapisi Nasıl Yapılır?

Biyofiziksel bütüncül terapi yöntemi olarak öne çıkan andülasyon, özel yöntemler ışığı altında ele alınmaktadır. Bu konuda yapılacak olan terapi andülasyon cihazı üzerinden gerçekleşir. Bu konuda üretilen titreşim ile beraber vücuda mekanik vibrasyon uygulaması sağlanır. Böylece derin ısının kombinasyonundan oluşan işlem ile beraber, amaca uygun olarak andülasyon terapi yöntemi uygulanır. Bu konuda vücudun birçok farklı bölgesine uygulanan ve bu konuda ele alınan bir yöntem olduğunu ifade etmek mümkün. Aynı zamanda yapılacak olan bir tedavinin ardından tamamlayıcı bir yeni nesil tedavi olarak da desteklenir.

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Andülasyon Cihazı Ne İşe Yarar?

Birçok farklı amaç altında andülasyon cihazı günümüzde kullanılmaktadır. Genel olarak ise organizmanın koruma sistemlerini ve hücre gelişimine önemli oranda destekler. Dokularda biyolojik rönesans titreşimleri oluşturma ile beraber hücrelerini harekete geçmesine olanak sağlar. Böylece etkin bir şekilde tamamlayıcı bir tedavi yöntemi olarak değerlendirilir. Kullanacak olan andülasyon cihazı ile beraber birçok farklı amaç konusunda işlem uygulanır.

- Ağrı kesici

- Performans arttırıcı

- Genel sağlık durumunu destekleyen

- Organizmayı koruma sistemleri üzerinden tedavi

- Hücre gelişimi

- Metabolizmayı hızlandırma ve sağlıklı kilo verme

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Bu şekilde yukarıda verilen birçok farklı amaç altında andülasyon cihazı kullanılmaktadır. Özellikle etkili ve güçlü bir yeni nesil tamamlayıcı tedavi yöntemi olarak ön plana çıkıyor. Batı başta olmak üzere 10 yıldan fazladır dünyanın birçok farklı bölgesinde değerlendirilen bir biyofiziksel yöntem olarak ifade edilebilir. Birçok değişik hastalık konusunda önemli bir fayda sağladığını ifade etmek gerekir. Özellikle kişinin sağlığına kısa bir süre içerisinde kavuşması amaçlı değerlendirilen bir tamamlayıcı yöntemdir. Böylece kişi yeniden sağlıklı bir yaşama uzanma imkanı elde eder.