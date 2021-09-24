Andız pekmezi nedir, faydaları nelerdir?

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Andız pekmezi faydaları ile merak ediliyor. Kansızlık denildiğinde akla ilk gelen pekmez türlerinden birisi olan andız pekmezi, ayrıca gripten öksürüğe kadar pek çok rahatsızlığa da iyi geliyor. Sağlık için yararlı pekmez çeşitlerinden biri olan andız pekmezi uzmanlar tarafından da öneriliyor. Uzman Diyetisyen M. Turgay Köse, andız pekmezinin faydalarını anlattı, nasıl tüketilmesi gerektiğiyle ilgili önemli bilgiler verdi. İşte, andız pekmezi faydaları ve yararları hakkında bazı bilgiler