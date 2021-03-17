Ananas suyunun faydaları saymakla bitmiyor! İşte ananasın faydaları hakkında bilinmesi gerekenler

Ananas, tropikal iklimlere özgü bir meyve türüdür. Dış kısmında dikenli kabuğu olan ananasın baş kısmında yeşil iri yaprakları bulunuyor. Oldukça besleyici olan ananas tadıyla da oldukça lezzetli bir meyvedir.

Ananasın çeşitleri nelerdir?

Ananasın 8 farklı çeşidi bulunuyor. Ananas çeşitleri arasında en çok bilinen türü Ananas Comosus’tur. Aynı zamanda yenilemeyen ancak lifi kullanılan Likidus çeşidi ve etli yenebilen yabani ananas çeşitleri de var. İnsan sağlığına son derece faydalı bir meyve olan ananas dünyanın farklı yerlerinde yetiştiriliyor ve ananas suyu 16 ayrı mineralden oluşuyor.

Ananas nerelerde yetişir?

Güney Amerika, Brezilya ve Paraguay'a özgü bir meyve olmasına rağmen son zamanlarda Orta Amerika ve Karayipler gibi diğer tropikal bölgelere yayılmış durumda. Ülkemizde de üretimi ve tüketimi oldukça yaygındır. Ananas daha çok Adana, Antalya ve Mersin'de yetiştirilmektedir

Ananasın faydaları nelerdir?

Ananasın içeriğindeki çeşitli antioksidanlar ve fenolik bileşiklerin yanı sıra birçok faydası bulunuyor.

Kemikleri güçlendirir.

Beynin daha iyi çalışmasını sağlar ve stresi azaltır.

Göz hastalığı ve zamanla oluşan görme kayıplarına engel olur.

Soğuk algınlığı ve öksürüğe mükemmel bir çözümdür.

Etin sindirilmesinde yardımcı olur. Ananasta bulunan protein mayası, yemeklerdeki proteinleri etkili bir şekilde çözümleyerek mide ve bağırsakları hareketlendirir.

Kanser hastalıklarını önlemeye yardımcı olur.

Diş etlerini güçlendirir.

Vücuttaki sodyum oranını ve yüksek tansiyon riskini azaltmada etkilidir.

İdrar söktürücü etkisi nedeniyle vücuttaki toksinlerin atımına yardımcı olduğundan selülit tedavisinde de kullanılır.

Doğurganlığı artırır.

İçeriğindeki vitaminler sayesinde cildin güzelleşmesine yardımcı olur.

Ananasın içerdiği zengin B vitamini cildi etkili bir şekilde nemlendirir ve saçı da parlatır.

Fazla ödem ve şişkinlikten kurtarır. Böylelikle kilo alımını engeller.

Ananas suyu nedir?

Tropikal ananas meyvesinden sıkılan tatlı ve lezzetli bir meyve suyudur. Şeker açısından zengin bir meyve olsa da ananas suyu tatlı ve ferahlatıcı tadı sebebiyle oldukça ilgi görmektedir. Protein sindirimi için önemli bir enzim olan bromelain açısından zengindir. Ayrıca A, B ve C vitaminleri, kalsiyum, potasyum, magnezyum, sodyum, demir, karbonhidrat içeren lifli bir meyvedir.

Ananas suyunun faydaları neler?

Ananasın kilo verdirmedeki sırrı ise zengin suyunda saklıdır. Ananas suyu vücuttaki yağı etkili bir şekilde eritebilir. Dolayısıyla her gün yemekte ananas ya da ananas suyu tüketilebilir.

Kireçlenmeyi önler.

Stresi azaltmada yardımcı olur.

Eklemlerde iltihaba karşı etkilidir.

İdrar söktürücü bir özelliği vardır.

Cinsel performansı arttırır.

Düzensiz regl dönemlerini düzenler.

Hazımsızlığın giderilmesine yardımcı olur.

Toksinlerin vücuttan atılmasında etkilidir.

Kulak enfeksiyonlarını geçirir.

Bağırsakların temizlenmesini sağlar.

Alerjiyi azaltır.

Ananas alırken nelere dikkat etmeli?

Ananas alırken meyve üzerinde bulunan yaprakların taze ve koyu yeşil renkte olmasına dikkat edilmelidir. Hoş kokusu ananasın olgunlaştığını gösterir. Dış yüzeyindeki renkler canlı olmalıdır.

Ananas nasıl soyulur?

Olgunlaşmasını tamamlayan ananasın dış yüzeyi bir bıçak yardımıyla kolaylıkla soyulabilir. Silindir şeklindeki yapısından dolayı ananası halka halinde dilimlemek daha iyi bir yoldur. Dilimlerin ortasında yer alan sert yapı çıkarılarak tüketilir.

Ananası tüketirken nelere dikkat edilmeli?

Ananasın ölçülü bir şekilde tüketilmesi gerekir. Ayrıca kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte kullanılmamasına dikkat edilmeli. K vitamini eksikliği olanlar ve kan pıhtılaşmama sorunu yaşayanlar da bir uzmana danışmadan ananas tüketmemeliler.

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