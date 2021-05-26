Anamnez Nedir? Neden Önemlidir? Anamnez Formu Nedir?

Hasta ve hekim ilişkisinin sağlıklı bir şekilde yürümesi ve arada güven oluşması, ancak doğru ve yeterli bir anamnez alınması ile olabilir. Doğru bir teşhis koyulabilmesi için anamnez çok önemli bir bilgi kaynağıdır.

Anamnez Nedir?

Anamnez, Jinekolojik ve infertilite sorunlar nedeni ile hastaneye başvuran çiftler için uygulanan ilk işlemdir. Yani dikkatli bir öykü alımıdır. Tıp dilinde öykü alma işlemine ise, anamnez ismi verilir.

Her doktor herhangi bir hasta servise yattığı zaman her hastadan herhangi bir tedaviye başlamadan önce hastanın hastalık geçmişi ile ilgili tüm ayrıntıları öğrenmek ister. Hastayı sevk eden doktor ön bilgi vermiş olsa da, hastaya ve yakınlarına görülen şikayetlerin türü, belirtilerin ne zaman başladığı ve seyri konusunda ve olası risk faktörleri hakkında pek çok sorular yöneltilir.

Anamnez Neden Önemlidir?

Anamnez, doğru bir teşhis koyulabilmesi, hızlı ve etkili bir tedaviye hemen başlanabilmesi için çok önemlidir. Bazı durumlarda tek başına anamnez, hastalık hakkında merak edilen gerekli tüm bilgiyi sağlamada yeterli olur. Çoğu zaman da anamnez yapıldıktan sonra fiziksel muayene, daha sonra gerekli tahliller, görüntüleme ve laboratuvar testleri yapılır.

Anamnez Formu Nedir?

Anamnez formu, hastanın tıbbi geçmişi, kronik ve kalıtsal hastalıklarının olup olmadığı, hastalık belirtilerinin ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı, hastanın herhangi bir şeye alerjisi olup olmadığı ve daha önce ameliyat geçirip geçirmediği gibi pek çok soru sorulur. Genel bir anamnez formunda bilgiler yer alır ve kaydedilir:

Hasta Bilgileri; Adı Soyadı, yaşı, cinsiyeti, telefonu, medeni hali, adresi, mesleği, doğum yeri ve yaşadığı yerler, hasta dosya no ve arşiv bilgileri, boy ve kilosu

Hastanın daha önce geçirdiği ameliyatlar, hastalıklar, yapılan tedaviler, konulan patolojik tanılar, sigara, alkol, alınan ilaçlar, madde bağımlılığı, bunların tarihleri, kadınlarda adet düzeni, aile bireylerinin geçirdiği hastalıklar, emzirme süreleri, doğumlar, ilk adet yaşı ve menapoz yaşı.

Hasta yakınmaları, ayırıcı tanılar, ön tanılar, laboratuvar, kesin tanı ya da patolojik tanı, radyolojik tanı verilmişse aldığı tedaviler.

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