Amniyosentez ne zaman ve neden yapılır? Hamileliklte amniyosentez hakkında bilinmesi gerekenler

Hamilelik döneminde bebek gelişimi ile ilgili olumsuz bir haber beraberinde zorlu bir tedavi uygulaması da gerektirir. Bu amaca yönelik en sık kullanılan yöntem ise “Amniyosentez”dir.

Amniyosentez, bebeğin sağlığı ve gelişimi hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilmek amacıyla bebeğin içinde bulunduğu amniyotik sıvıdan örnek alınması yoluyla yapılan bir değerlendirme testidir. Genellikle anne karnındaki bebekte Down sendromu (mongol çocuk) gibi genetik bir bozukluğun olup olmadığını ortaya koymak amacıyla yapılır.

Sanılanın aksine amniyosentez ile gebeliğe ait bütün riskler ekarte edilemez. Amniyosentez ile kalp problemleri, yarık dudak, yarık damak gibi yapısal problemler saptanamaz. Bu gibi problemler ancak ultrasonografi ile saptanabilir.

Amniyosentez Hangi Durumlarda, Ne Zaman Yapılmalıdır?

• İkili veya üçlü test denilen (zeka testi) tarama testlerinde kromozomal anomali açısından yüksek risk taşıyor olmak…

• Ultrasonografide bu kromozomal bozuklukların varlığını düşündüren yapısal problemlerin saptanması…

• Aynı anda hem sizin hem de eşinizin genetik bir bozukluğunuzun olması sebebiyle çocukta bu hastalığın ağır formunun görülme ihtimaline istinaden…

• Daha önceden genetik problemli bir çocuğa sahip olmak ve bunun tekrarlama ihtimali…

• Sizin veya eşinizin ailesinde tekrarlayan genetik bir hastalığın bulunması…

• İlerlemiş anne yaşı…

İşlem Sonrası Bol İstirahat Şart!

Bu işlemi yaptırdıktan sonra günün geri kalan kısmını istirahat ederek geçirmenizi öneririz. Sonraki 2-3 gün için ağır kaldırmamanız, cinsel ilişkide bulunmamanız ve seyahate çıkmamanız gerekir.

Sonraki birkaç gün içerisinde hafif kramplarınız olabilir. Bunlar size endişe vermemelidir. Öte yandan ağrılı kramplarınız, vajinal kanamanız, vajinal yoldan sıvı akıntı olması ve yüksek ateşinizin olması durumunda hemen doktorunuza ulaşmanız gerekir.