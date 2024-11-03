Ameliyatsız yüz germe

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Bu konuda birçok teknik var.

Örneğin ultrason teknolojisiyle ağrısız, acısız, yan etkisiz, cildin daha sıkı görünmesi sağlanabilir.

Ultrason, tek seansta hem yüzde hem vücutta iyi sonuçlar alınan bir sistem.

Tıpta 50 yıldır, birçok tanı ve tedavide yaygın olarak kullanılıyor. Kozmetik dermatolojide de son yıllarda tercih edilmektedir.

Odaklanmış (fokuslu) ultrason ise yaşlanma izlerini yok etmek için kullanılan ve gün geçtikçe popülerleşen bir yöntem.

Ciltte kolajen üretimini uyardığı için elde edilen sonuç uzun süreli olmaktadır.

Ultrason ile cilt gençleştirme

· Artan kolajen üretimi

· Sağlıklı bağ dokusu

· Kırışıklarda azalma

· Elastikiyeti artmış cilt yapısı



Bu yöntemle, kaş, alın, yanak, ağız kenarı, yüz kontürü, çene hattı ve gıdı bölgesiyle göz çevresinde kırışıklıklarda cerrahi işlem olmadan düzelme ve gençleşme sağlanabilir.

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Ultrason ile cilt gençleştirme nasıl uygulanır?

Ultrasonik yüz ve boyun gençleştirme sırasında cildin 3 mm altına odaklanmış ultrason dalgaları gönderilerek, kolajen üretimini uyaran ısı hasarları oluşturulur.

Bu işlem sırasında cilt yüzeyi, uygulamadan etkilenmez.

Cilt altında taşıyıcı bağ dokusunun bulunduğu derinliğe ulaşan enerji sayesinde dokuda yeni kolajen yapımı uyarılarak güçlü bir sıkılaşma etkisi meydana gelir ve zaman içinde cerrahi işlem olmadan yüz germe etkisi elde

edilir.

Hangi bölgelere uygulanır?

Ultrason ile yüz gençleştirme, yüz cildi ve yüz ovalitesinde kaybı olan, çene çizgisinde sarkmaları olan kişilere, yanaklara, gıdı bölgesindeki sarkmayı düzeltmek amacıyla boyna, kaş kaldırmak amacıyla kaş-alın bölgesine, göz dış ve alt kısmındaki kırışıklıkları azaltmak amacıyla göz çevresine ve dekolte bölgesine uygulanmaktadır.

Ayrıca kol içi, bacak içi sarkmaların tedavisi, karın cildinin sıkılaştırılıp toparlanması açısından etkili ve başarılı sonuçlar alınmaktadır.

İşlem ne kadar zaman alır?

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Ultrason ile cilt gençleştirme süresi uygulama yapılan bölgeye göre 30-60 dakika arasında değişmekte olup tüm yüz ve boyuna yapılan uygulama 1 saat kadar sürmektedir.

Ultrason ile cilt gençleştirme ile istenen sonuca ulaşmak için genelde tek seans uygundur.

Uygulama ağrılı mıdır?

Uygulama sırasında hastalar hissettikleri acıyı genelde “iğne batması” ya da “elektriklenme” olarak tanımlamaktadır. Uygulamanın ardından kişi günlük aktivitelerine dönebilir. Ultrason ile cilt gençleştirme sonrasında ciltte yanık, leke, herhangi bir yan etki oluşmaz. Bazı hastalarda hafif kızarıklıklar oluşabilir.

Sonuçları ne zaman ortaya çıkar

Bir ay sonra etkiler görünür hale gelir, 3 ayın sonunda istenen sonuç gözlenmeye başlar. Tam sonuç alınması 6 ayı bulabilir. Ultrason ile cilt gençleştirme kolajen üretimini uyardığı için sonuçlar uzun süreli olabilir.

NOT:

Tüm bu işlemler için bakanlık onaylı muayenehaneleri seçin. İşlemi yapacak doktorun diplomasını kontrol edin. Bu gibi işlemlerde hijyenin çok önemli olduğunu unutmayın.