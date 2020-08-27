Neden sarkıyoruz?

Yaş ile birlikte cilde müdahale edilmezse geri dönüşümsüz kayıplar başlar. Bu kayıplardan birisi de cilt altındaki kolajen ve elastin üretimidir. İşte bu yapı taşlarının azalmasıyla birlikte cilt vektörel yönünü değiştirir ve yerçekimine yenik düşer. Cilt altı dokuda kolajen lifler genç yaşlarda güçlü birer halat gibidir, cildi kaldırır ve yukarı doğru çeker.

Yaşla birlikte hem üretiminde azalma hem de yapısındaki değişikliklerle halat artık tıpkı bir lastik gibi olur ve artık cildi taşıyamaz hale gelir.

Tıpkı bir file gibi düşünün. İçini doldurdukça zamanla aşağı doğru uzamaya başlar.

Ağız köşesinin aşağı doğru bakmasıyla daha üzgün bir görünüm, göz kapaklarının sarkması ve torbalan-masıyla yorgun bir bakış, yanakların yer değiştirmesiyle dolgun elmacıkların boşalması, daha asık suratlı bir ifade ve “jaw line” dediğimiz çene hattının bozulması ile birlikte daha yaşlı bir görünüm ortaya çıkar.

Peki, bunun önüne geçmek veya geciktirmek mümkün müdür?

Ameliyat olmadan olur mu?

Evet, ameliyat olmadan da hatta tek seansta yüz germe mümkündür. İfadeniz bozulmadan cilt altına hiçbir şey enjekte etmeden doğal kolajeninizi uyararak ve kısaltarak cilt altı dokunuzun toparlanması için çeşitli yöntemler mevcuttur. Ameliyatsız yüz germe diye adlandırdığımız bu işlemler; HIFU denilen fokuslu ultrason uygulaması, altın iğne gibi iğneli radyofrekans uygulaması, fraksiyonel lazer ve radyofrekans uygulamaları, dolgu maddeleriyle yapılan likit yüz germe ve akıllı dolgu, emilen veya emilmeyen iplerle yüz germe işlemleri olarak sıralanabilir.

Ses dalgalarıyla gelen güzellik

Bu uygulamalardan benim de sıklıkla tercih ettiğim bir yöntem tek seans şeklinde uygulanan Fokuslu Ultrasound ile ameliyatsız yüz germedir. Bu sistemde ses dalgalarının mekanik etkisinden yararlanılır. Ultrason yani ses dalgaları fokuslandığında plastik cerrahların yüz germe ameliyatlarında düzelttiği tabakaya kadar inip burada ameliyata gerek kalmadan, tek seansta kolajen stimulasyonu ve germe etkisi yaratmaktadır. Bu kadar masum ve etkili olan bu enerjiyle cilt altı bağ dokusu sıkılaşır ve sarkmasının önüne geçilir. Geç kalınmamışsa başlamış olan sarkma geriye çevrilir.

Eve kapanmanıza gerek yok

Etki süresi kişinin yaşına, cilt tipine göre 1,5-2 sene kadar sürmektedir. Fokus ultrason tek seans uygulanır. İşlem süresi 30 dakikadır. Fokus ultrason tedavisi yüzde soyulma ve kabuklanma yapmaz. Bu yüzden uygulamadan hemen sonra iş ve sosyal hayata dönülebilir. İşlem sonrası makyaj yapmakta da sakınca yoktur.

Her mevsim uygulanabilir mi?

Fokus ultrason ameliyatsız yüz gençleştirme işlemi, işlem sırasında cildin yüzeyinde, gözle görülür bir etki oluşturmadığı için diğer tüm estetik işlemlerden farklı olarak yaz/kış istenildiği zaman uygulanabilir. Pek çok Hollywood starının da yıllardır tercih ettiği bu yöntemle aylar içerisinde yıllar öncesine dönebiliyorsunuz.

Burada en güzeli her sabah uyandığınızda sarkarak değil sıkılaşarak yaş almanız. İşlemin uygulanmasından sonra her geçen gün gerilme ve sıkılaşma hissi daha iyi bir şekilde gözlemlenmeye başlanır. Önümüzdeki hafta yine bu köşemde merak ettiklerinizi yanıtlamaya devam edeceğim.