Alerjiye iyi gelen bitkiler nelerdir? Mevsimsel ve cilt alerjisine iyi gelen bitkiler

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Alerji, insanlar arasında sık görülen ve farklı çeşitleri olan bir hastalık olmaktadır. Alerji şüphesi olan kişilere çeşitli testler yapılarak neye alerjisi olduğu belirlenmekte ve buna göre bir tedavi yolu izlenmektedir.

Alerjiye İyi Gelen Bitkiler Nelerdir?

Alerji, bağışıklık sisteminin işlevini yerine getirememesinden dolayı ortaya çıkan bir rahatsızlık olmaktadır. Oldukça fazla çeşidi olan alerjiden korunmak için dikkat edilmesi gereken birtakım kuralla bulunmaktadır. Bu kurallardan ilki vücutta tepkiye yol açan yiyecek, içecek ya da alerjiyi arttıran ortamlardan uzak durmak olmaktadır. Alerjisi olan kişilerin ev ortamında yapacakları bazı doğal uygulamalarda alerjiye iyi gelerek kişinin rahatlamasını sağlayacaktır. Polen ve toza karşı alerjisi olan kişiler sıklıkla ya öksürmekte ya da hapşırmaktadır.

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Kişinin bu rahatsızlıklarını yatıştırmak için kekik, lavanta, papatya ve adaçayından oluşan bir bitki çayı hazırlanarak tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Bu çay bitkiler kullanarak hazırlanan çay öksürük ve hapşırık şikayetlerinin azalmasına yardım etmektedir. Alerji kişide egzamaya neden oluyorsa zeytinyağı ve kil karışımı bu bölgelere sürülerek sıkıntının giderilmesine destek olunmaktadır. Kişide bulunan alerji durumunun etkisine göre vücudun çeşitli yerlerinde kaşıntılar meydana gelmektedir. Kaşıntıya engel olmak için yapılacak ilk şey soğuk kompres uygulamak olacaktır. İçeriğinde c vitamini fazla olan besinlerin alerjiye iyi geldiği belirtilmektedir.

Mevsimsel ve Cilt Alerjisine İyi Gelen Bitkiler

Alerji, sebepleri belli olduktan sonra dikkat edilerek insanların kendilerini koruyabildiği bir hastalık olarak belirtilmektedir. Büyük küçük her yaştan insanda görülen alerji yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkabildiği gibi yetişkinlik döneminde de ortaya çıkması muhtemel bir rahatsızlık olmaktadır. Yapılan araştırmalardan bazıları omega-3 kullanımının alerjinin etkilerini azalttığını ortaya koymaktadır.

Özellikle somon gibi büyük balıkları tüketmek alerjinin yatıştırılmasına yardım etmektedir. Alerji için iyi gelen bazı bitkiler bulunmaktadır. Bunlardan biri de Aloe vera olarak ifade edilmektedir. Bu bitki alerjiden kaynaklanan kızarıklık ve kaşıntı şikayetlerinin azaltılmasında oldukça etkili olmaktadır. Limon bitkisinin suyu da alerjik kaşıntıları gidermede etkilidir. Kaşınan yere sürülerek yapılan bir masajla limon suyu hem kaşıntıya hem kızarıklığa iyi gelmektedir. Karanfil bitkisinin yağıda alerjik semptomların hafifletilmesinde oldukça iyi olmaktadır.

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Yulaf bitkisi de alerjiye iyi gelen bitkilerden biri olarak belirtilmektedir. Yulaf bitkisinden hazırlanan bir lapa kaşınan ya da kızaran bölgeye sürülerek cildin rahatlatılması sağlanmaktadır. Alerjinin en belirgin şikayeti olan kaşıntı kişiyi oldukça rahatsız eden bir durum olmaktadır. Kaşıntı için kırlangıç otundan da faydalanmak mümkün olmaktadır. Bu otun kaynatılarak suyunun kaşınan bölgeye sürülmesi şikayetlerin azalmasına destek olmaktadır. Papatya bitkisinin suyu da cildin rahatlamasını sağlamaktadır. Kaşıntı şikayeti için bu bitkinin suyunun kullanılması da önerilmektedir.

Cilt üzerinde meydana gelmiş hasarları en kısa sürede tedavi eden Hindistan cevizi yağı da alerjik şikayetlerin çözümünde etkili olmaktadır. Toza alerjisi olan kişilerin Hindistan cevizi yağını nemlendirici olarak uygulamaları cildin rahatlamasına yardım etmektedir. Avokado meyvesi de alerjiye iyi gelen başka bir bitki olarak belirtilmektedir.

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Avokado meyvesinin kabuğunun kaşınan yere konulup bir süre bekletilmesi durumunda kaşıntı şikayetlerinin ortadan kalkması mümkün olmaktadır. Bu uygulamalar alerjisi olan kişilerin tıbbi tedavi yanında yaptıkları destekleyici yöntemler olmaktadır. Bu nedenle alerjisi olan kişilerin öncelikle ilaçlarını düzenli kullanmaları ve alerji yapan maddelerden uzak durmaları gerekmektedir.