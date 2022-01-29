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Alerjik hastalıklar nelerdir ve neden olur? Alerjik hastalıklara hangi bölüm bakar, belirtileri ve tedavileri

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Alerjik hastalıklar nelerdir ve neden olur Alerjik hastalıklara hangi bölüm bakar, belirtileri ve tedavileri

Alerji, çoğu insan için zararsız nitelikte olan maddeler bazı insanlar için zararlı ve rahatsız edici olabilmektedir. Alerji etkisi yapan maddeler genellikle alerjen olarak ifade edilir. Bu alerjen maddeler evcil hayvanlar, toz akarları, polen, böcekler, bazı ilaçlar ve bazı gıdalarda bulunmaktadır. Çoğu insan maruz kaldığı bu alerjik hastalıklar hakkında daha pek çok konuyu merak etmektedir. Bu bakımdan sizin için Alerjik hastalıklar nelerdir ve neden olur? Alerjik hastalıklara hangi bölüm bakar, belirtileri ve tedavileri nelerdir detaylarıyla derledik.

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Alerjik, kişinin herhangi bir maddeye göstermiş olduğu aşırı hassasiyete denir. Bazı kişiler için problem teşkil etmeyen bu maddeler bazı insanlar için ise olumsuz tepkimelere neden olmaktadır. Bunun yanı sıra alerjik nezle, göz nezlesi gibi pek çok alerjik hastalıklar bulunmaktadır. Bu hastalıklar için kolay şekilde tedavi yöntemleri de bulunmaktadır. Dolayısıyla kişinin alerjik hastalık belirtileri göstermesi durumunda dermatoloji (cildiye) bölümüne başvurması önem arz etmektedir.

 Alerjik Hastalıklar Neden Olur?

 Alerjik hastalıkları pek çok sebebe bağlı ortaya çıkabilmektedir. Bu sebepler bazı kişiler için sorun teşkil etmezken bazı kişiler için olumsuz tepkimelere neden olmaktadır. Olumsuz tepkimelere sebebiyet veren bu alerji nedenleri şunlardır:

 - Ağaç ve ot polenleri,

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 - Evcil hayvanların deri veya tüyleri,

 - Ev ve toz akarları,

 - Süt, yumurta, soya meyve, kuruyemiş ve deniz ürünleri gibi gıdalar,

 - Bazı ilaçlar,

 - Arı sokması,

 - Mantar ya da küf sporları,

 - Küpe, kolye tarzı takılar,

 - Kauçuk ve lastik tarzı maddeler ve

 - Kimyasal reçineler, nikel, lastik gibi maddeler kişilerde alerjik hastalıkların ortaya çıkmasına neden olan unsurlardır.

 Alerjik Hastalıklar Nelerdir?

 Alerjik hastalıklar kişinin belli maddelere maruz kalması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bunun yanı sıra alerjiler dönemsel olarak da zuhur edebilmektedir. Özellikle bahar ayları dönemsel alerjilerin en fazla görüldüğü zamanlardır.

 Kişilerin dönemsel alerjilere maruz kalmamaları açısından özellikle bahar aylarında dikkat etmeleri önemlidir. Çünkü bahar aylarında ağaçlardan, otlardan ve çiçeklerden gelen polenler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılabilmektedir. Kişinin bu sebeple özellikle bahar mevsiminde önlem alması elzemdir.

 Bunların yanı sıra alerjik hastalıklar şunlardır:

 - Alerjik rinit veya alerjik nezle,

 - Alerjik konjiktivit ya da göz nezlesi,

 - Kurdeşen (Ürtiker),

 - Alerjik astım,

 - Böcek alerjisi,

 - İlaç alerjisi,

 - Atopik Dermatit,

 - Gıda alerjisi,

 - Arı alerjisi ve

 - Egzama gibi hastalıklar alerjik hastalıklarda ilk sıralarda yer alan hastalıklardır.

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 Alerjik Hastalıkların Belirtileri Nelerdir?

 Alerjik hastalıklara sebebiyet veren çoğu alerjen organik kökenli maddelerden oluşmaktadır. Normal şartlarda insana bir zararı olmayan bu maddeler bazı insanlarda tepkimelere neden olmaktadır. Bununla birlikte alerjen maddelere maruz kalan kişiler şu belirtileri göstermiştir:

 - Kızarıklık,

 - Nefes alamama,

 - Şişlik,

 - Hapşırma,

 - Burunda akıntı,

 - Bulantı,

 - İshal,

 - Midede şişkinlik,

 - Kusma,

 - Hazımsızlık,

 - Ciltte egzama ve

 - Gözlerde sulanma gibi belirtiler kişinin alerjen maddelere karşı aşırı tepki verdiğini göstermektedir.

 Alerjik Hastalıklara Hangi Bölüm Bakar ve Tedavileri Nelerdir?

 Alerji tedavisi görecek kişi tedavi alma konusunda geç kalmaması önem teşkil etmektedir. Çünkü alerji tedavisinde geç kalınması durumu ciddi problemlere sebebiyet verebilmektedir. Bu sebeple kişide meydana gelen alerji belirtileri ciddi seviyede ise hemen bir uzman hekime gitmesi önemlidir. Bunun yanı sıra kişinin alerji tedavisi için hastanede dermatoloji (cildiye) bölümüne başvurulması gerekir.

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 Alerji tedavisi için birtakım tedavi yöntemleri bulunur. Bunlar;

 - Alerji hapı,

 - Alerji şurubu,

 - Burun spreyi,

 - Göz damlası gibi tedavi yöntemleri kişinin maruz kaldığı alerjene göre değişkenlik gösterir. Bunun yanı sıra kişinin şiddetli alerjiler yaşaması durumunda ise doktor tarafından alerjen immünoterapisi yapılabilmektedir.

 

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