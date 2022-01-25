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Akraba evliliği sonucunda oluşan hastalıklar tıp dünyasında araştırılmaktadır. Aynı zamanda bu sorunlara da tedavi seçenekleri geliştirilmiştir. Akraba evliliği tavsiye edilmeyen evliliktir. Akraba evliliği riskli bir evlilik türü olarak bilinmektedir. Doğumsal kusurlar özellikle akraba evliliğinde oldukça yüksek olarak görülmektedir.

Akraba Evliliği Sonucu Oluşan Hastalıklar ve Genetik Sorunlar Nelerdir?

1) Zeka Geriliği

Son yıllarda zeka geriliği olarak doğan çocuklarda akraba evliliği yaygındır. Akraba evliliği sonucunda ortaya çıkan zeka geriliği, akraba evliliği sonucu oluşan genetik sorunlar ve hastalıklardan bir tanesidir. Çocukların engelli doğmasına neden olan akraba evliliklerinde zeka geriliği sık olarak görülmektedir. Tıp dilinde zeka gerili fenilketonüri olarak da bilinen bir hastalıktır. Akraba evliliklerinde görülme olasılığı oldukça fazla olan zeka geriliği için akraba evliliklerinin yapılmaması önerilmektedir.

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2) Orak Hücre Anemisi

Akraba evliliğinde ortaya çıkan bir hastalık türüdür. Orak hücre anemisi damar tıkanıklıkları sonucunda ortaya çıkmaktadır. Ağır semptomlara neden olan orak hüre anemisi genetik sorunların aktarılması ile ortaya çıkmaktadır. Özellikle akraba evliliklerinde bebeklerde görülen bir durumdur. Orak hücre anemisi mutlaka tedavi edilmesi gereken olumsuz faktörleri doğuran bir genetik hastalıktır.

3) Ölü Doğum

Akraba evliliklerinde görülen bir genetik sorunlar arasında ölü doğum görülmektedir. Akraba evliliğinde ölü doğum riski iki kat diğer evliliklere göre artmaktadır. Bundan dolayı uzman doktorlar tarafından akraba evlilikleri önerilmemektedir. Ölü doğumlar normal doğumlara göre daha fazla görülebilmektedir. Bu durum hem anneye hem de babaya da zarar verebilmektedir. Ölü doğum sıklığını engellemek için akraba evliliği yapmamak gerekir.

4) Doğumsal Kusurlar

Akraba evliliklerinde görülen bir durumdur. Doğumsal kusurlar ciddi risk barındırmaktadır. Özellikle bu durumda çocuklarda yetişkinlik dönemine kadar ortaya çıkan doğumsal kusurlar söz konusudur. Doğumsal kusurlar sonucunda özellikle genetik hastalıklar ortaya çıkmaktadır.

5) Talasemi

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Talasemi halk arasında sıklıkla Akdeniz anemisi olarak bilinmektedir. Talasemi ülkemizde de oldukça fazla yaygın olarak görülmektedir. Ülkemizde her 50 kişiden bir olarak görülen talasemi mutlaka tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Ülkemizde özellikle akraba evliliklerinin yayın olduğu bölgemiz olan Güney doğu Anadolu bölgesinde Talasemi hastalığı sıklıkla görülmektedir. Talasemi hastalığı 10 kişiden biri taşıyıcı olarak bilinmektedir. Bu durum sonucunda da bebeğe aktarılması da görülmektedir.

6) Kistik Fibroz

Akraba evliliğinde en sık görülen hastalıklar arasında kistik fibroz gelmektedir. Kistik fibroz hastalığı DNA'da yapılan testler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu durumda ailesel geçiş de söz konusudur. Kistik fibrozda ailede DNA'da mutasyon meydana gelmektedir. Kistik fibroz önlenmesi için akraba evliliğinin yapılmaması uzman kişiler tarafından önerilmektedir.

7) KAH

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En sık görülen genetik sorunlardan bir tanesi de KAH olarak bilinen bir hastalıktır. KAH hastalığının açılımı ise Konjenital Adrenal Hiperplazi olarak bilinir. Böbrek üstü bezlerde meydana gelen bir sorun olarak bilinen KAH hastalığı ölümcül sonuçlar doğurabilen bir hastalıktır. Özelikle akraba evliliklerinde yeni doğan çocuklarda görülen KAH hastalığı sıvı ve tuz kaybı sonucunda yaşam kaybı görülmektedir. Ailelerde bu hastalığın da tekrarlama riski görülmektedir. KAH hastalığında hastalığının tekrarlama riski de bulunmaktadır. Bundan dolayı KAH hastalığı için ailelerin bilinçli olması sonuçta önemlidir.