 Akraba Evliliği Sonucu Oluşan Hastalıklar ve Genetik Sorunlar Nelerdir?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Gelişmeleri yurtdışından takip etmek zor değil İddiaları böyle doğruladı'Gelişmeleri yurtdışından takip etmek zor değil' İddiaları böyle doğruladı#Murat Ongun
Fatih Terimin kabul etmediği bomba teklif Burak Elmas açıkladıFatih Terim'in kabul etmediği bomba teklif! Burak Elmas açıkladı#Galatasaray
Resmi açıklama geldi Acun Ilıcalının hoca kararı Adada tartışma yarattı...Resmi açıklama geldi! Acun Ilıcalı'nın hoca kararı Ada'da tartışma yarattı...#Acun Ilıcalı
Kar esareti sırasında İmamoğluna balıkçıda yemek tepkisiKar esareti sırasında İmamoğlu'na 'balıkçıda yemek' tepkisi#Ekrem İmamoğlu
Covid-19da son durumu açıkladı Bakan Koca virüsle mücadelede üçüncü prensibi hatırlattıCovid-19'da son durumu açıkladı! Bakan Koca virüsle mücadelede üçüncü prensibi hatırlattı#Koronavirüs
Bakan Varanktan İmamoğluna tepki: Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmazBakan Varank'tan İmamoğlu'na tepki: 'Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz'#Mustafa Varank
Galatasaray, 6 numarasını Kanadada buldu Victor Wanyama ile her konuda anlaşıldıGalatasaray, 6 numarasını Kanada'da buldu! Victor Wanyama ile her konuda anlaşıldı#Transfer
Bebeğine zarar gelir diye aşı yaptırmamıştı... 19 yaşındaki genç anne koronavirüse yenildiBebeğine zarar gelir diye aşı yaptırmamıştı... 19 yaşındaki genç anne koronavirüse yenildi#Mardin
İstanbul’da kar yağışı devam ediyor THY duyurdu: Uçuşlar başladıİstanbul’da kar yağışı devam ediyor! THY duyurdu: Uçuşlar başladı#Yoğun Kar
Ablasını boğarak öldürmüştü... Kan donduran ifadeAblasını boğarak öldürmüştü... Kan donduran ifade!#Diyarbakır
Beyaz kâbus: Antalya-Konya karayolu ulaşıma kapandıBeyaz kâbus: Antalya-Konya karayolu ulaşıma kapandı#Antalya
Bakan Karaismailoğlu CNN TÜRKte açıklama: Hava, kara ve demir yollarında son durumBakan Karaismailoğlu CNN TÜRK'te açıklama: Hava, kara ve demir yollarında son durum#Istanbul
Kar esareti 4 noktaya çığ düştü... Yolcu minibüsündekiler son anda kurtulduKar esareti! 4 noktaya çığ düştü... Yolcu minibüsündekiler son anda kurtuldu#Kar Yağışı
Vahşetin nedeni ortaya çıktı Yasak aşkını söylemesin diye kızını boğarak öldürmüşVahşetin nedeni ortaya çıktı! Yasak aşkını söylemesin diye kızını boğarak öldürmüş#Esmanur
Usta sanatçıya veda... Alkışlarla uğurlandıUsta sanatçıya veda... Alkışlarla uğurlandı!#Ayberk Pekcan
HABERLERKelebek Haberleri Sağlık Haberleri

Akraba evliliği sonucu oluşan hastalıklar ve genetik sorunlar nelerdir?

#Sağlık#Akraba Evliliği#Kistik Fibroz
Akraba evliliği sonucu oluşan hastalıklar ve genetik sorunlar nelerdir

Akraba evliliği tavsiye edilmeyen bir evlilik türüdür. Akraba evliliğinde birçok genetik hastalıklar meydana gelebilmektedir. Bu tarz evliliklerde hastalıklı doğumlar diğer evliliklere göre daha fazla olarak bilinmektedir. Akraba evliliği sonucu oluşan hastalıkların sorunları merak edilmektedir. Peki akraba evliliği sonucu oluşan hastalıklar nelerdir? Ortaya çıkan genetik sorunlar nelerdir? İşte akraba evliliği sonucu oluşan hastalıklar ve ortaya çıkardığı sorunları derledik.

Haberin Devamı

Akraba evliliği sonucunda oluşan hastalıklar tıp dünyasında araştırılmaktadır. Aynı zamanda bu sorunlara da tedavi seçenekleri geliştirilmiştir. Akraba evliliği tavsiye edilmeyen evliliktir. Akraba evliliği riskli bir evlilik türü olarak bilinmektedir. Doğumsal kusurlar özellikle akraba evliliğinde oldukça yüksek olarak görülmektedir.

 Akraba Evliliği Sonucu Oluşan Hastalıklar ve Genetik Sorunlar Nelerdir?

 1) Zeka Geriliği

 Son yıllarda zeka geriliği olarak doğan çocuklarda akraba evliliği yaygındır. Akraba evliliği sonucunda ortaya çıkan zeka geriliği, akraba evliliği sonucu oluşan genetik sorunlar ve hastalıklardan bir tanesidir. Çocukların engelli doğmasına neden olan akraba evliliklerinde zeka geriliği sık olarak görülmektedir. Tıp dilinde zeka gerili fenilketonüri olarak da bilinen bir hastalıktır. Akraba evliliklerinde görülme olasılığı oldukça fazla olan zeka geriliği için akraba evliliklerinin yapılmaması önerilmektedir.

Haberin Devamı

 2) Orak Hücre Anemisi

 Akraba evliliğinde ortaya çıkan bir hastalık türüdür. Orak hücre anemisi damar tıkanıklıkları sonucunda ortaya çıkmaktadır. Ağır semptomlara neden olan orak hüre anemisi genetik sorunların aktarılması ile ortaya çıkmaktadır. Özellikle akraba evliliklerinde bebeklerde görülen bir durumdur. Orak hücre anemisi mutlaka tedavi edilmesi gereken olumsuz faktörleri doğuran bir genetik hastalıktır.

 3) Ölü Doğum

 Akraba evliliklerinde görülen bir genetik sorunlar arasında ölü doğum görülmektedir. Akraba evliliğinde ölü doğum riski iki kat diğer evliliklere göre artmaktadır. Bundan dolayı uzman doktorlar tarafından akraba evlilikleri önerilmemektedir. Ölü doğumlar normal doğumlara göre daha fazla görülebilmektedir. Bu durum hem anneye hem de babaya da zarar verebilmektedir. Ölü doğum sıklığını engellemek için akraba evliliği yapmamak gerekir.

 4) Doğumsal Kusurlar

 Akraba evliliklerinde görülen bir durumdur. Doğumsal kusurlar ciddi risk barındırmaktadır. Özellikle bu durumda çocuklarda yetişkinlik dönemine kadar ortaya çıkan doğumsal kusurlar söz konusudur. Doğumsal kusurlar sonucunda özellikle genetik hastalıklar ortaya çıkmaktadır.

 5) Talasemi

Haberin Devamı

 Talasemi halk arasında sıklıkla Akdeniz anemisi olarak bilinmektedir. Talasemi ülkemizde de oldukça fazla yaygın olarak görülmektedir. Ülkemizde her 50 kişiden bir olarak görülen talasemi mutlaka tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Ülkemizde özellikle akraba evliliklerinin yayın olduğu bölgemiz olan Güney doğu Anadolu bölgesinde Talasemi hastalığı sıklıkla görülmektedir. Talasemi hastalığı 10 kişiden biri taşıyıcı olarak bilinmektedir. Bu durum sonucunda da bebeğe aktarılması da görülmektedir.

 6) Kistik Fibroz

 Akraba evliliğinde en sık görülen hastalıklar arasında kistik fibroz gelmektedir. Kistik fibroz hastalığı DNA'da yapılan testler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu durumda ailesel geçiş de söz konusudur. Kistik fibrozda ailede DNA'da mutasyon meydana gelmektedir. Kistik fibroz önlenmesi için akraba evliliğinin yapılmaması uzman kişiler tarafından önerilmektedir.

 7) KAH

Haberin Devamı

 En sık görülen genetik sorunlardan bir tanesi de KAH olarak bilinen bir hastalıktır. KAH hastalığının açılımı ise Konjenital Adrenal Hiperplazi olarak bilinir. Böbrek üstü bezlerde meydana gelen bir sorun olarak bilinen KAH hastalığı ölümcül sonuçlar doğurabilen bir hastalıktır. Özelikle akraba evliliklerinde yeni doğan çocuklarda görülen KAH hastalığı sıvı ve tuz kaybı sonucunda yaşam kaybı görülmektedir. Ailelerde bu hastalığın da tekrarlama riski görülmektedir. KAH hastalığında hastalığının tekrarlama riski de bulunmaktadır. Bundan dolayı KAH hastalığı için ailelerin bilinçli olması sonuçta önemlidir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sağlık#Akraba Evliliği#Kistik Fibroz

BAKMADAN GEÇME!

İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
Rahat uyu Saadet Hanım

Rahat uyu Saadet Hanım

#Saadet Göncay
Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

#Raphael Esrail

BAKMADAN GEÇME!

İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
Rahat uyu Saadet Hanım

Rahat uyu Saadet Hanım

#Saadet Göncay
Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

#Raphael Esrail