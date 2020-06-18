Akneden kurtulma yolları

Akne tedavisinde en önemli konu hasta hekim işbirliğidir. Akne tedavisi, belirtileri en aza indirgemeyi ve var olan belirtilerin kalıcı bir iz bırakmadan iyileşmesini amaçlamaktadır. Hastalarıma ilk telkin ettiğim konu, bu tedaviyi yönetebilmem için öncelikle nedeni ortaya koymak sonrasında da omuz omuza tedaviyi bir disiplin içerisinde yürütmek olduğudur. Süreç bazen hızlı bazense oldukça yavaş ilerleyebilir. Cilt tipi, akne lezyonlarının derinliği ve süresi, kişinin yaşı hatta kişinin sosyal hayattaki rolü ve psikolojik yapısı tedaviye yön vermektedir.

Akne tedavisi kişiye özeldir. Komşunun sivilcesine iyi gelen krem sizin yüzünüzü daha kötü hale getirip yakabilir. O nedenle akne elemanlarının görüldüğü ilk andan itibaren bir dermatolog yardımı çok önemlidir.

İlk aşama nasıl olmalı

Akne tedavisinde de diğer bütün cilt hastalıklarında olduğu gibi erken müdahale önemlidir. Ergenlik döneminde ortaya çıkan aknelerde ilk basamak, ciltteki sebum düzeyini baskılamaya ve kanalların tıkanıklığını gidermeye yönelik temizleyici jel ve kremlerle cildin arınmasını sağlamaktır. İltihaplı sivilceler ortaya çıkmışsa bu durumda lokal veya sistemik kullanılan ilaçlara geçilebilir.

Kişinin diyet ve stres kontrolü gibi dış ortam kaynaklı faktörleri minimuma indirgemek diğer bir yol olmalıdır.

Ancak ergenlik dönemindeki sivilcelerde sorun hormonlar düzene girene kadar devam edeceğinden bu sürecin uzun süreli kontrolü çok önemlidir. İlaçlar dışında teknolojinin nimetlerinden faydalanılarak geliştirilen cihazlar da süreci hızlandırarak ve kalan izleri tedavi etmek konusunda biz dermatologları desteklemektedir.

Kliniğimde akne tedavisi için özel geliştirdiğim formüllerle uyguladığım peelingler de düzenli ilaç kullanmakta zorlanan hastalarım da oldukça iyi sonuç aldığım bir diğer tedavi yöntemimdir.

Kronikleşenlerin tedavisi

25 yaşından sonra ortaya çıkan veya iyileşmeyen özellikle çene kısmında yoğunlaşan, iz bırakmaya meyilli derin yereşimli, uç vermeyen akneleriniz varsa bilin ki hormonal bir akne ile karşı karşıyasınız.

Bu durumda ilk yapılması gereken bir dermatoloğa başvurmanız ve olayın nedenini ortaya çıkarmak adına çeşitli tahlil ve tetkiklerin tamamlanması olacaktır.

Takip eden süreçte iz kalmadan olayı çözmek olmalıdır. Akne peelingleri, medikal bakım sistemleri, çeşitli ışık ve lazer sistemleri bunlardan birkaçı yardımcı olacaktır. Burada en önemli unsur bunların hangi sırayla kime uygun olduğunun planlamasıdır ki bu da ancak uzman bir doktor tarafından yapılmalıdır.

Yazın artış olur mu

Yaz aylarında güneşin ve tuzlu suyun akneler üzerindeki olumlu etkileri inkar edilemez. Ancak bazen de yaz aylarında özellikle yağlı ve aşırı terleyen kişilerde aknenin arttığına şahit oluyoruz.

Özellikle pazrazit kaynaklı akneler yazın artmaya meyillidir. Yaz aylarında artan aknelerde uygun medikal bakımlarla, doğru cilt temizleme ve bakım ürünlerinin kullanımı ve ilaçlarla sorun çözülebilir. Her mevsim cildin ihtiyacı değişir. O nedenle yazın ve kışın kullanılan bakım ve tedavi ürünleri de farklı içerikte olmalıdır.

İzleri nasıl silinir

Akne izleri, çukur, kabarıklık veya leke şeklinde olabilir. O yüzden her birinin tedavisi kendi içinde ayrılmaktadır. Yüzde akne varken öncelikle tedavisi önemlidir. Aksi halde akne izlerini tedavi etmeye çalışırken mevcut akne alevlenebilir ve bunlar da derin izler bırakabilir. O nedenle akne iz tedavisine başlamadan önce cilt iyi değerlendirilmeli, akne izlerinin karakterine ve cildin hassasiyet, kalınlık ve rengine göre tedaviye karar verilmelidir.

Akne izlerini silerken en önemli unsur erken müdahaledir. İğneli fraksiyonel radyofrekans yöntemleri, lazer ve ışık sistemleri, PRP, vitamin enjeksiyonları, enzim ve kimyasal peelinglere son zamanlarda sıklıkla başvuruyoruz. Akne izlerine olduğu kadar gözeneklere de çare olabilen, kendi geliştirdiğim gümüş cilt parlatma yöntemi ile akne skarlarının tedavisinde başarılı sonuçlar almaktayım.

Rutin bakım nasıl olmalı

Akneyi tedavi ettikten sonra görevimiz bitmiyor. Aknesiz bir cilde kavuştuktan sonra da kaliteli cilt yapısını koruyabilmek olmalı amaç. Aylarca uğraşıp tedavi ettiğimiz hasta için uygun nemlendirici temizleyici ve arındırıcı ürünler belirlenmeli.

Cildimiz dışarda kaldığında kararan ve lekelenen bir gümüş gibidir. Sağlıklı bir cilt parlaktır.

Belli aralıklarla temizlenmesi ve parlatılması gerekir.

Cildin tekrar matlaşmaması ve eskiye dönmemesi için hasta belirli aralıklarla takip edilir, uygun olan medikal bakımları ve yıllık cilt yenileyici peelingleri, gümüş cilt parlatma tedavisi uygulanır.