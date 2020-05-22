Akciğer kanseri nedir? Akciğer kanseri belirtileri nelerdir?

Kansere bağlı ölümlerle listesinde başı çeken akciğer kanseri son derece sinsi ve tehlikeli bir hastalıktır. Çoğu zaman belirtileri gözle görülür oranda olmadığı için hastalar ve yakınları tarafından fark edilmez. Bu nedenle ancak düzenli kontroller sonrasında ya da hastalığın ileri safhalarında teşhis edilebilir. Hem Türkiye'de hem de dünyada görülme sıklığı oldukça fazladır. Belirtileri ise hastadan hastaya farklılık gösterebilir.

Akciğer Kanserinin Sık Görülen Belirtileri

1- Şiddetli öksürük nöbetleri: Akciğer kanseri olmuş kişilerin ileri aşamalarında şiddetli öksürük krizleri ortaya çıkabilir. Kişi uykusundan dahi öksürük krizine tutularak uyanabilir. Kanlı balgam görüldüğü takdirde en yakın hastaneye gidilmelidir.



2- Halsizlik: Halsizlik, akciğer kanserlerinin tamamında görülür. Son derece sinsi ve hızlı yayılan bir hastalık olduğu için hastalar, gündelik işlerini yapmakta dahi güçlük çekebilir. Yürürken ya da merdiven inip çıkarken soluk soluğa kalmak da en sık rastlanan semptomlar arasında yer alıyor.



3- Ciğerlerde ağrı: Göğüs kafesi ve kalp bölgesinin çevresinde şiddetli ağrılar duyulabilir. Bu ağrılar bazı hastalarda çok şiddetli hissedilirken, bazılarında çok daha düşük seviyededir.



4- İştahsızlık: İştahsızlık ve buna bağlı olarak ortaya çıkan ani kilo kayıpları akciğer kanseri hastalarında yüzde doksan oranında görülen yaygın bir belirtidir. Doktorların önerdiği beslenme programlarına harfiyen uyulmalı ve dengeli beslenmeye özen gösterilmelidir.



Akciğer Kanserinin Diğer Belirtileri

Ses Kısıklığı: Kanser türlerinin belli başlı belirtileri benzerlik gösterebilir. Örneğin genellikle gırtlak kanserinde ortaya çıkan ses kısıklığı semptomu akciğer kanserinde de ortaya çıkabilir. Yutmada güçlük ile birlikte ortaya çıkan ses kısıklığı günler ve haftalar boyunca devam edebilir.



2- Göz Bebeğinde Küçülme: Semptomları öncesinde bilmek ve buna göre davranmak söz konusu hastalığın erken teşhisinde kritik bir öneme sahiptir. Göz bebeğinde küçülme ve göz kapağında düşme gibi belirtilere sıklıkla rastlanmaktadır. Erken teşhis ile birlikte birinci ve ikinci devrede teşhisi konulan akciğer kanserinin iyileşme süreçleri çok daha hızlı olmaktadır.

Akciğer Kanseri Riskine Karşı Yapılacaklar



1- Sigara ve alkol alışkanlıklarını bırakmak: Sigara ve alkol bağışıklık sisteminin çökmesine neden olan, son derece zararlı alışkanlıklardır. Sigara tiryakilerinin yılda bir kez genel sağlık taramasından geçmesi gerekiyor. Bu taramalar sonucunda akciğer kanseri başlangıcı teşhisi konulan kişiler kemoterapiye sevk edilir.

Puro ve nargile tüketimine dikkat: Sadece sigara değil tütün ürünleri de oldukça tehlikeli alışkanlıklardır. Bir puro ve nargilede yüzlerce sigara miktarında nikotin bulunmaktadır. Bu da hassas yapıdaki ciğerlerde kanserli hücrelerin çok daha hızlı yayılmasına neden olur.

3- Hava kirliliği: Son olarak hava kirliliğinin yüksek olduğu noktalarda yaşamak ya da çalışmak akciğer kanseri riskini arttırmaktadır.

Akciğer Kanserinin Yayılması



Akciğer kanseri en hızlı yayılan kanser türlerinin başında gelmektedir. Bu nedenle risk ve tehlike faktörü diğer kanser türlerine oranla kat be kat fazladır. Hastalık sadece birkaç aylık süreç içerisinde başka organlara ve uzuvlara sirayet edebilir. Metastazik akciğer kanseri vakalarında beyin ve karaciğer en sık etkilenen organların başında geliyor.



Akciğer Kanserine Neden Olan Etkenler



1- Pasif içicilik: Pasif içicilik, sigara içilen ortamlarda bulunmak demektir. Havadaki yüksek duman oranına maruz kalan kişilerde hastalığın belirtileri ortaya çıkabilir. Yapılan birçok araştırma ve inceleme pasif içiciliğin en az aktif içicilik kadar tehlike barındırdığını ispatlamıştır.



2- Çeşitli kimyasal maddeler: Nikel ve arsenik gibi kimyasal yoğunluğu çok yüksek düzeyde olan maddeler doğrudan doğruya akciğer kanseri riskini oluşturuyor. Bu maddelere temas etmek ise sadece bu hastalık değil diğer hastalıklar için de tehlike barındırmaktadır.