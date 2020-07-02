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Sağlık
Haber Giriş: 02.07.2020 - 15:30,Son Güncelleme:

Aile hekimi değiştirme nasıl yapılır? Aile hekimi değişikliği ekranı! (KOLAY YÖNTEM)

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Aile hekimi değiştirme nasıl yapılır? Aile hekimi değişikliği ekranı! (KOLAY YÖNTEM)
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Aile hekimi değişikliği yapmak isteyen vatandaşlar, E-Devlet ya da E-Nabız şifresi ile bu adımları kolayca tamamlayabiliyor. Çok basit bir yöntem ile gerçekleştirilebilen Aile hekimi değiştirme prosedürü, ortalama 3 ila 5 günü içerisinde sisteme işliyor. Peki, aile hekimi değişikliği nasıl yapılır? İşte, aile hekimi değiştirme süreci ile ilgili resimli anlatım içeren kolay yöntem

Aile hekimi değiştirme işlemi, ikamet ettiği evin yakınında bulunan aile hekimini tercih etmek isteyen vatandaşlar, bu durumu belirterek işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Peki, aile hekimi değiştirme işlemi nasıl yapılabiliyor? İşte, E-Nabız ve E-Devlet üzerinden kolayca gerçekleştirilen aile hekimi değiştirme ekranı

AİLE HEKİMİ DEĞİŞTİRME EKRANI

Aile hekiminizi değiştirmek için öncelikle E-Devlet ve E-Nabız şifrenizi hazırlayın.

Bu linke tıklayarak E-Nabız ekranına ulaşın ve ister E-Devlet ile giriş isterseniz de E-Nabız kullanıcı bilgilerinizle giriş yaparak E-Nabız karşılama ekranına ulaşın (İlk defa giriş yapıyorsanız kayıt gerektirebilir).

Karşınıza çıkan ekranda, mevcut aile hekiminizi görebileceksiniz. Aile hekiminizin hemen altında "Aile Hekimi değiştir" butonu yer alacaktır. O butona tıklayınız.

Sistem bu adımdan sonra sizden aile hekiminizi neden değiştirmek istediğini öğrenmek isteyecektir. Nedenini belirttikten sonra harita üzerinden aile sağlık merkezlerini görüntüleyebilir, evinize en yakın olanı seçerek doktor tercihinde bulunabilirsiniz.

Bu aşamanın da tamamlanmasının ardından değişiklik talebiniz 3 ila 5 günü içerisinde sisteme işlenecek ve değişiklik talebiniz onaylanacaktır.

 

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