Agorafobi ne demek, belirtileri neler? TDK'ya göre agorafobi anlamı

Agorafobi ise kelime anlamı olarak alan korkusu anlamına gelmektedir. Yaşayanların zaman zaman isim koymakta zorlandığı agorafobi kalp krizi geçirecek hatta ölecekmiş gibi düşüncelere sebep olmaktadır. Agorafobinin en fazla panik bozuklukla birlikte görülür. Agorafobi pek çok nedene bağlı olarak kişide gelişebilmektedir. Dolayısıyla ana sorunun ne olduğunu bilmek bu panik bozukluk hastalığının tedaviliğine yönelik doğru bir seçenek olacaktır. Agorafobi mutlaka tedavi edilmesi gereken bir psikolojik hastalıktır.

Agorafobinin belirtileri nelerdir?



Kişi evden çıkmakta zorlanıyor veya tek başına çıkmıyorsa,

Kalabalık ortamlarda bulunmak istemiyorsa,

Tünele girmekte, sinema veya tiyatroya gitmekte, kapalı otoparklarda bulunmakta, MR cihazı gibi dar alanlarda bulunmakta zorlanıyorsa,

Asansör, uçak, otobüs gibi yerlerde bulunamıyorsa,

Bu tür yerlerde bulunduğunda panikleyip, nefes darlığı çekeceğini, bayılacağını, kalp krizi geçireceğini veya bayılacağını düşünüp, istediği zaman o ortamdan çıkamayacağını düşünüyorsa,

Günün büyük bölümü bu kaygılar ile geçiyorsa,

Kaygılar aile, iş veya okul yaşantısını etkiliyorsa,

Bu kaygıyı kontrol altına alamıyorsa,

Yaşanan bu durum 6 aydan daha uzun süredir devam ediyorsa agorafobinin varlığından söz edilebilir.”