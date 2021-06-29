Ağız yarasına ne iyi gelir, aft nasıl geçer? Geçmeyen ağız yarası nedenleri ve iyi gelen bitkisel çözümler

Aft olarak da adlandırılan ağız yaraları birbirinden çok farklı nedenlerle ortaya çıkabilir. Çocuklarda ve bebeklerde ağız yaralarının görülme olasılığı yetişkinlere oranla yüzde altmış oranında daha fazladır. Bağışıklık sisteminin zayıfladığı ve B12 vitaminin eksik alındığı dönemlerde daha çok çıkar. Geçmeyen ağız yaralarını iyileştirmek için karbonattan sumağa birçok farklı bitkisel çözüm bulunuyor. Aynı zamanda dişleri doğru fırçalamak ve damaklarda biriken pis kanları belirli dönemlerde akıtmak da etkili sonuçlar doğurur. Peki, ağız yarasına ne iyi gelir, aft nasıl geçer? İşte, geçmeyen ağız yarası nedenleri ve iyi gelen bitkisel çözüm önerileri.

Ağız Yarasına Ne İyi Gelir?

Ağız yaraları genellikle doğal maddelerle gargara yapılarak iyileştirilebilir. Ancak yine de öncelikle doktorunuza danışmanızda fayda vardır. İşte ağız yarasına iyi gelen bitkisel yöntemler:

Karbonat: Karbonat iltihapları azaltmada oldukça etkilidir. Bunun için; bir çay kaşığı karbonat ile bir miktar ılık su karıştırarak macun kıvamına gelene kadar karıştırıp yaranın üzerine sürün. Bir süre yaranın üzerinde beklettikten sonra bu karışımı temiz ılık suyla durulayın.

Tuzlu su: Tuzlu su ile gargara ağız yaralarının tedavisine iyi gelebilir. Tuz aynı zamanda aft ağrısını da hafifletir. Karışım için; yarım bardak ılık suda bir çay kaşığı tuzu eritin ve bu suyla günde birkaç kere hatta birkaç saatte bir bu suyla, yutmadan 15-30 saniye gargara yapın.

Sumak: Özellikle aft yaralarından kurtulmak için etkili bir doğal çözüm olan sumağı hazırlamak için; cezvede kaynayan 1 bardak suya 1 yemek kaşığı sumak atılarak 2 dakika kaynatın. Soğuduktan sonra gargara yapın.

Ada çayı: Organik ada çayı kökleri demlenerek hazırlanır. Sıcaklığı geçtikten sonra yaraların olduğu iç kısımlara dökülerek gargara yapılır. Parmak vasıtasıyla ağzın dış kısmında yer alan yaralara da sürülebilir.



Aloe Vera: Aloe vera bitkisinin jeli doğrudan aftın üzerine uygulanarak ağrıyı azaltmakta ve iyileşme sürecini hızlandırmakta kullanılabilir. Aloe vera suyu da aynı etkiyi gösterir. Ayrıca çatlamış dudaklar ve uçuk gibi diğer ağız lezyonlarında da faydalı olduğu izlenmiştir.

Meyan Kökü: Meyan kökünün doğal iyileştirici özellikleri, ağız yaralarına da iyi gelir.

Hindistan cevizi yağı: Hindistan cevizi yağı doğal bir antimikrobiyal maddedir. Zeytinyağı veya diğer yenilebilir yağlarla karıştırılan hindistan cevizi yağı gargarası ağız yaralarının tedavisinde çok eski zamanlardan beri kullanılır.

Aft Yaraları Nasıl Geçer?

Ağız yaralarında kullanılan bitkisel çözüm önerileri gargaraların yanı sıra bazı dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. İşte onlardan en önemlileri:

Asitli ve sıcak içeceklerden uzak durulmalı: Kola, çay ve kahve gibi içecekler ağız yaralarının şiddetli ağrılara yol açtığı dönemlerde tüketilmemelidir. Bu tür içecekler dişleri çürütmekte olduğu gibi, damaklar ve ağız içi yaraların ortaya çıkmasında etkin rol oynar.

Diş temizliği yapılmalı: Ağızda oluşan yaraların nedeni hijyen olabileceği için, dişler günde üç kere fırçalanmalı, diş bakım ürünleri kullanılmalıdır.

Çocuklarda Ağız yarası (Aft) Nedenleri Nelerdir?

Yetersiz beslenme: Çocukların bağışıklık sistemleri yetişkinlere oranla henüz gelişme seviyesindedir. Bu nedenle birçok farklı etken başta aft olmak üzere çeşitli rahatsızlıklara neden olabilir. Yetersiz beslenmenin yanı sıra fast-food ağırlıklı tüketim alışkanlığı, kola gibi asit içeren içeceklerin sıklıkla tüketilmesi de ağız yaralarında önemli rol oynuyor.

Grip ve nezle gibi hastalıklar: Kış aylarında grip ve nezle olan çocuklarda metabolizma yavaşlar ve bağışıklık sistemi fire verir. Böyle durumlarda en çok etkilenen bölgelerin başında ağız ve çevresi geliyor. İyileşme sürecine giren çocuklarda ağız yaraları da kendiliğinden iyileşebilir.

Düzensiz uyku: Sağlıklı bir uyku düzeni, vücudun tüm sistemlerinin çok daha işler bir şekilde çalışmasını mümkün kılıyor. Geceleri saat 10 ile 2 arasında uykuda olan çocuklar gelişimlerini çok daha hızlı tamamlarlar. Bununla birlikte aft gibi ağız yaraları da çok ender görülür.

Yetişkinlerde Ağız Yaralarının Nedenleri Nelerdir?

Behçet hastalığı: Behçet hastalığı, enfeksiyon düzeyi yüksek düzeyde olan bir doku hastalığıdır. Enfeksiyonun diğer bölümlere sıçraması son derece hızlı olabilir. Behçet hastalarının çoğunluğunda iltihaplı ağız yaraları çıkma ihtimali yüksektir.

Gıdalar: Sağlıksız ortamlarda hazırlanan gıdalar, aynı gün içerisinde birden çok ağız yarasının çıkmasına neden olabilir. İleri uçlu gıda zehirlenmelerinde de aynı belirtiler ortaya çıkmaktadır. Son derece büyük bir sağlık krizine yol açabileceği için uzman yardımı şarttır.

Fiziksel travmalar: Yaşanan şiddetli kazalar ve bunların yol açtığı post-travmatik etkiler ağız yaralarına neden olabilir. Aynı zamanda görülen kabuslardan sonra da aft yaraları tek bir gecede tüm ağız bölgesini sarabilir.

Alerjik Reaksiyonlar Ağız Yaralarına Neden Olur mu?

Alerjisi olunan gıdaların tüketilmesi birçok farklı belirtinin kişiden kişiye değişmek üzere çıkmasına neden olabilir. Kızarıklıklar, şişlik ve cilt renginde değişiklikler yaygın olan semptomlar arasında gösteriliyor. Bununla birlikte özellikle bala ve polenlere karşı alerjisi olan kişilerde aft yaraları da çıkabilir.

Psikolojik Faktörler Aft Yaralarına Neden Olur mu?

Görülen kabuslar neticesinde birçok kişinin ağızlarında irili ufaklı yaralar çıkabilir. Bu da psikolojik nedenlerin bu türden yaralara yol açabileceğinin en büyük kanıtıdır. Aşırı düzeyde stres altında kalan kişilerle depresyon ve kaygı belirtileri gösteren insanlarda aft çıkma riski yüksektir.

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