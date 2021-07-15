Ağız kokusu nasıl geçer ve ne iyi gelir? Ağız kokusu neden olur? Evde ağız kokusunu bitkisel ve doğal yollarla hemen ne geçirir?

Ağız kokusu toplumda çok yaygın bir durum. Kişide özgüven kaybına yol açan ve eşler arasında uyumsuzluğa neden olan ağız kokusu, toplumda birçok kişinin ortak sorunu olarak dikkat çekiyor. İşte, ağız kokusuna iyi gelen yöntemler...

Ağız kokusu nasıl geçer? Ağız kokusuna iyi gelen bitkisel çözümler ve doğal yöntemler

Tarçın: Ağız kokusuna karşı tarçın tercih edilebilir. Tarçın yiyecek veya içeceklere eklenerek tüketilebileceği gibi tarçınlı şekersiz sakızlar da yardımcı olabilir.

Ağız kokusuna karşı tarçın tercih edilebilir. Tarçın yiyecek veya içeceklere eklenerek tüketilebileceği gibi tarçınlı şekersiz sakızlar da yardımcı olabilir. Su: Düzenli su tüketimi ağızdaki yaraları önlemenin yanı sıra dilin kurumasını da engeller. Böyle ağız kokusunun önüne geçebilir. Bu nedenle ağız kokusuna neden olan ağız kuruluğunu önlemek için bol bol su içilmelidir.

Düzenli su tüketimi ağızdaki yaraları önlemenin yanı sıra dilin kurumasını da engeller. Böyle ağız kokusunun önüne geçebilir. Bu nedenle ağız kokusuna neden olan ağız kuruluğunu önlemek için bol bol su içilmelidir. Limon kabuğu ve maydanoz: Mümkün olduğunca maydanoz, kahve tanesi ve limon kabuğu gibi kokuyu önleyici yiyecekler tüketilmeli; pastırma, sucuk gibi baharatlı yiyeceklerin hemen ardından dişler fırçalanmalıdır.

Mümkün olduğunca maydanoz, kahve tanesi ve limon kabuğu gibi kokuyu önleyici yiyecekler tüketilmeli; pastırma, sucuk gibi baharatlı yiyeceklerin hemen ardından dişler fırçalanmalıdır. Çinkoli sakız: Çinkolu sakızlar ve çinkolu diş macunları tercih edilmelidir.

Çinkolu sakızlar ve çinkolu diş macunları tercih edilmelidir. Kahve: Ağız boşluğunda yaşayan bakterilerin artıkları olan sülfürlü bileşikler kötü kokuya yol açar. Kahve çekirdeği çiğnemek ise sülfür bileşenlerini ortadan kaldırır. Yemeklerden sonra Türk Kahvesi içmek de kokuya karşı etkilidir.

Ağız boşluğunda yaşayan bakterilerin artıkları olan sülfürlü bileşikler kötü kokuya yol açar. Kahve çekirdeği çiğnemek ise sülfür bileşenlerini ortadan kaldırır. Yemeklerden sonra Türk Kahvesi içmek de kokuya karşı etkilidir. Karanfil: Karanfil çiğnemek, herkesin bildiği en etkili ve en ucuz ağız kokusu giderme yöntemlerinden birisidir.

Karanfil çiğnemek, herkesin bildiği en etkili ve en ucuz ağız kokusu giderme yöntemlerinden birisidir. Yoğurt: Probiyotiklerden zengin her türlü yiyecek ve içecek (özellikle de yoğurt) düzenli tüketildiğinde ağız kokusunu azaltmada önemli bir yer tutar.

Nane ağız kokusunu geçirir mi?



Ağız kokusuna karşı nane çayı bir çözüm olabilir. Çünkü nane güçlü bir antiseptik olduğu için bakterileri temizler ve ağız hijyenini sağlar. Bunun için kuru naneyi, suda bir süre kaynatıp tercih edilebileceği gibi gibi çiğneyerek de tüketilebilir.



Ağız kokusuna ne iyi gelir?

Dişlerinizi fırçalayın: Yumuşak diş fırçası yerine orta diş fırçası kullanılmalıdır. Bakteri plakları ve yiyecek artıklarını temizlemek için dişler günde iki defa fırçalanmalı ve her gün diş ipi kullanılmalıdır. Fırçalama sonucu yüzde 90 oranında ağız kokusu giderilecektir. Bu fırçalama gün içerisinde birkaç defa tekrarlanabilir.

Dilinizi fırçalayın: Ağız kokusuna neden olan dildeki tabakalaşmayı önlemek için dil fırçalamak alışkanlık haline getirilmelidir.

Alkolsüz gargara tercih edin: Piyasadaki ağız kokusu giderici gargaraların alkolsüz olanları tercih edilmelidir.

Diş hekimi kontrolü şart: Diş ve diş eti hastalıkları, ağız muayenesi ve bakımı için diş hekimi düzenli olarak ziyaret edilmelidir. Ağızdaki tüm diş çürükleri, kırık dolgular veya kron-köprüler tedavi ettirilmelidir.

Protezler temizlenmeli: Protez, dolgu, diş köprülerinin aralarına kaçan ve orada kalan yiyecekler kötü kokuya sebep olacağından, bu protezler çıkarılarak temizlenmelidir.

Ağız kokusu ve ishal nasıl geçer?



Ağız kokusunu geçirmek için yukarıdaki önerilere göz atabilirsiniz. İshali geçirme konusunda daha detaylı bilgiye de aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.

Ağızdaki soğan, sarımsak ve sucuk kokusu hemen nasıl gider?



Soğan, sarımsak ve sucuk gibi ağızda koku yapan yiyecekler tüketildikten sonra dişler ve dil fırçalanır. Daha sonra da ağzı süt ile çalkalamak veya süt içmek bu besinlerden kaynaklı kokuyu giderebilir.



Ağız kokusu nasıl önlenir?



İlk olarak ağız kokusunun kaynağı bulunmalı. Şayet bu kokuya yol açabilecek sorunlar mevcut ise ilk olarak tedavi sağlanmalı. Şekersiz sakız çiğnemek ağız kokusunu hafifletir. Diş taşlarının temizlenmesi ağız kokusunu azaltıcı en önemli faktör. Ağız gargalaralarının kullanılması ve dilin fırçalanması da kokunun giderilmesinde etkili olacaktır. Diş temizliğinden sonra sonra mutlaka diş ipi kullanılmalı.



Su içeriği bol olan sebze (domates, kereviz, pırasa), meyve (elma), maydonoz tüketmek ağız kokusunun giderilmesinde faydalı olacaktır. Ayrıca daha fazla su içerek ağzınızın kurumasını engelleyebilir ve böylece ağız kokusuna engel olabilirsiniz.



Ağız kokusu neden olur? Ağız kokusunun nedenleri



Dişlerimiz üzerinde biriken gıdalar temizlenmediğinde diş eti inflamasyonuna yol açar. Bu durum diş eti kanamalarına ve ağız kokusuna yol açacaktır. Günlük düzenli fırçalama ağız kokusunun önlenmesinde çok önemli bir yere sahiptir. Ayrıca tedavi edilmeyen çürükler dişler üzerinde kavite oluştururlar. Bu kaviteler üzerinde biriken besin artıkları şiddetli ağız kokusuna yol açacaktır.

Ağız kokusuna neden olabilecek diğer nedenler ise şu şekilde sıralanabilir:

Diş taşları

Dilin fırçalanmaması

Uygun olmayan protezler

Tütün ürünleri kullanımı

Alkol kullanımı

Hastalıklar

Not: Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı, teşhis ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

AĞIZ KOKUSUNA 10 DOĞAL ÇÖZÜM

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