Adenovirüs nedir, belirtileri neler?

Adenovirüsler, çift sarmallı bir DNA genomu içeren bir ikosahedral nükleokapsid içeren orta büyüklükte, zarfsız virüslerdir. Adenovirüsler çok yaygındır ve birçok çeşittir. Virüs türüne bağlı olarak, adenovirüsler aşağıdakilere neden olabilir:



• Öksürük, ateş ve burun akıntısı gibi solunum yolu problemleri

• Baş ağrısı

• Boğaz ağrısı

• Göz enfeksiyonları



Bu belirtiler 10 güne kadar sürebilir. Adenovirüs enfeksiyonları, nadiren zatürre, mide ve bağırsak problemleri gibi daha ciddi sorunlara ve hatta ölüme neden olabilir. Enfekte olan bazı kişilerin hastaneye yatırılması gerekebilir. Adenovirüs enfeksiyonu kişiden kişiye hava yoluyla bulaşabilir (örneğin hapşırma veya öksürme). Ayrıca, virüs bulaşmış bir kişiye veya dokunduğu nesnelere dokunmak gibi kişisel temas yoluyla da yayılabilir.

Hafif problemler



Aşının alınmasından itibaren 2 hafta içinde ortaya çıkan birkaç hafif sorun bildirilmiştir: • Baş ağrısı, üst solunum yolu enfeksiyonu (yaklaşık 3 kişide 1)

• Burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, eklem ağrısı (yaklaşık 6 kişide 1)

• Karın ağrısı, öksürük, bulantı (yaklaşık 7 kişide 1)

• İshal (yaklaşık 10 kişide 1)

• Ateş (yaklaşık 100 kişide 1)