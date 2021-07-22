Adenom Nedir, Neden Oluşur? Adenom Karsinom Sekansı Farkları Nelerdir?

Adenomlar, beyinde yer alan hipofiz bezinde ortaya çıkıyor. Bu nedenle tıp literatüründe ise, ismi hipofiz bezi tümörleri ya da hipofiz adenomları olarak geçiyor. Hipofiz bezi, fındık tanesi büyüklüğünde oluyor ve genellikle de beyinde bulunuyor.

Adenom Nedir?

Tiroid bezi, büyümeyi, üremeyi ve kalp atış hızını kontrol ediyor. Bu bezde, farklı hormonları salgılamak için programlanan bazı hücreler bulunuyor. Hücrelerden biri genetik bozulmaya maruz kaldığı zaman ise, kontrolsüz çoğalma ortaya çıkıyor.

Bir hücrenin genetiğinin bozularak, hastalıklı hücrelerin üremesine ise, adenom ismi verilir. Bu bozulmadan ise, hangi hormon hücresi etkilendiyse, tümör belirtileri de o hormonun aşırı salgılanmasına bağlı olarak ortaya çıkıyor. Hipofiz adenomları hem kadınlarda ve hem de erkeklerde görülür. Genellikle 25 ile 45 yaş arasında bulunan kişilerde bu sorun görülse de daha küçük yaşta da zaman zaman kendini gösterebiliyor.

Adenom Neden Oluşur?

Hipofiz bezinde bulunan kontrolsüz hücre gelişmesinin tam olarak nedeni henüz bilinmiyor. Buna rağmen çok nadir de olsa aile hikayesinden kaynaklı olarak ortaya çıkabiliyor. Ailede görülen hipofiz bezi tümörü olması halinde de etken olarak kabul edilebilir. Aile genetik faktörleri her ihtimalde başlıca neden olarak düşünülüyor. Bu nedenle ailesinde genetik hastalıklar (endokrin neoplazisi sendromu - tip1) bulunan kişilerin oldukça fazla risk taşıdığı kabul ediliyor.

Adenom Karsinom Sekansı Farkları Nelerdir?

Hipofiz adenomu, hipofiz bezinde görülen iyi huylu tümörlere verilen isimdir. Karsinomlar ise, tüm kanserlerin yaklaşık olarak %80-90’ını oluşturan en yaygın kanser tipini ortaya çıkarır. Vücut boşluklarında, ciltte ve organlarda yer alırlar. Karsinom primer kanser olarak başka organlarda başlayarak, metastaz olarak beyne sıçramış olabilir. Bu gibi durumlarda ise;

Bazen kusma, baş ağrısı ya da mide bulantısı,

Nöbet geçirme,

Artan zihinsel problemler ve zihinsel değişiklikler,

Baş dönmesi gibi belirtiler ile ortaya çıkabilir. Tüm bu belirtiler, hipofiz adenomu belirtileri ile büyük oranda benzerlik gösterse de belirtileri hisseden kişilerin zaman kaybetmeden doktor kontrolüne başvurması gerekir.

Hipofiz Bezi Nedir?

Hipofiz bezi, beynin alt kısmında, kafatasının içinde yer alan ve burun boşluğuna komşu olan bir bölgede bulunan, yaklaşık olarak fındık büyüklüğünde bir hormon bezidir. Hipofiz bezi, Sella Turcica (Turk Eyeri) ismi verilen koruyucu kemik yapısı içinde bulunur. Beynin üst merkezlerinden gelen iletimler önce Hipotalamus’a, daha sonra da hipofiz sapı aracılığı ile hipofize iletilerek buradan vücut için gerekli olan hormonlar salgılanır. Bir diğer deyişle de, hormon sisteminin en temel kontrol noktasını hipofiz bezi meydana çıkarır.

Hipofiz bezine ait olan hormonlar, diğer hormon bezlerini de kontrol ederek, dolaylı bir şekilde iç organların çalışmasını düzenler. Hipofiz bezi üç bölüm halinde incelenir: Bu bölümler ise, ön, arka ve orta hipofiz olarak ayrılır. Temel olarak hormon üretimi, anterior hipofizde ortaya çıkar. Orta hipofiz bölümünde ise, sadece melanosit - stimule edici hormon üretilir.

Arka hipofiz Hipotalamus’la iletişim halinde olan bölümdür ve burada da iki farklı hormon üretilir. Hipofiz adenomları; yapıları ve fonksiyonları ile iyi huylu tümörler olsa da çoğu zaman ulaşabildikleri boyutlar ve fonksiyon göstermelerine bağlı olarak farklı klinik belirtiler ile ortaya çıkabilir ve bu da sağlığı olumsuz etkileyebilir.

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