Abdomen nedir, kesitleri nelerdir? Üst ve alt abdomen by bulgusu nedir?

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Türkiye içerisinde birçok farklı yabancı kelime bulunmaktadır. Bu kelimeleri içerisinde abdomen sözcüğü de geliyor. Özellikle vücudun belli bir bölgesini anlatması ile beraber, tıbbi açıdan da önemli bir sözcük olarak öne çıkmaktadır.

Abdomen Nedir?

Abdomen kelimesi karın sözcüğünün Latince karşılığı olarak öne çıkar. Karın bölgesinde yer alan organların değerlendirilmesi amacı taşıyan bir kelime olduğunu ifade etmek mümkün. Özellikle alt ve üst abdomen olarak iki farklı kesip üzerinden ele alınır. Diğer bir değişle karnın üst tarafındaki organlar ile yine karnın alt tarafında yer alan organları temsil eder. Bu doğrultuda çekilen ultrasonografik konusunda abdomen kelimesi üzerinden işlem ele alınır ve uygulanır.

Abdomen Kesitleri Nelerdir?

Özellikle karın yapısının detaylı bir şekilde ortaya çıkarılabilmesi konusunda ultrasonografik kullanılır. Bu doğrultuda karın bölgesinin yapısı iki farklı kesit üzerinden ele alınır ve ayrılır. Bunlar ise genel olarak üst abdomen ile beraber alt abdomen şeklinde anlatılır. Böylece karnın üst bölgesi ve alt bölgesi iki farklı kesit üzerinden işlem görür. Herhangi bir soruna bağlı olarak ultrasonografi üzerinden gerekli tetkikler bu şekilde yapılır. Latince bir kelime olması ile beraber abdomen sözcüğü aynı zamanda Türkçe karşılığı olarak karın bölgesi eşliğinde ifade edilir. Bu bağlamda karnın iç kısmında yer alan organlar 2 kesit üzerinden ele alınarak bölümlere ayrılır.

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Üst ve Alt Abdomen BT Bulgusu Nedir?

Alt ve üst abdomen BT bulgusu organların ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesini sağlayan bilgisayarlı tomografi tekniği olarak öne çıkar. Özellikle bu teknik belli başlı bazı bulguların ortaya çıkarılması noktasında önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Yaşanabilecek olası hastalıklara karşı tetkiklerin yapılması ona göre teşhis ile beraber, tedavi yöntemlerinin ele alınması noktasında önemli bir yere sahiptir.

- Karın iç bölgesinde yer alan organlar üzerinden öne çıkan tümörler

- Apandis, böbrek iltihabı ve apse gibi iltihabi hastalığı

- İltihabi bağırsak hastalığı

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- İdrar yollarında meydana gelen sorunlar

- Karın travması

- Damar tıkanıklıkları

- Aort hastalıkları

Buna benzer yukarıda verilen hastalık sebeplerinden dolayı alt ve üst abdomen BT bulgusu için tomografi ele alınır. Özel bilgisayarlı tomografi tekniği ile beraber gerekli olan bulgular ön plana çıkarılır. Böylece bu bulgular neticesinde kişiye yapılacak olan tedavi açısından gerekli unsurlar uzman doktor kontrolünde ele alınır.

Abdomen İçerisinde Hangi Organlar Ele Alınır?

Latince kelime olması ile beraber abdomen aynı zamanda karın şeklinde ifade edilir. Diğer bir değişti karın iç bölgesinde bulunan farklı organları göstermektedir. Bu doğrultuda abdomen bölgesinde bulunan organlar üzerinden gerekli tomografi işlemler gerçekleşir. Bu konuda belli başlı bazı organlar karın bölgesi içerisinde yer alır.

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Üst abdomen: Karaciğer, safra kesesi, dalak, pankreas, böbrekler ve böbrek üstü bezleri ile ana damarlar

Alt abdomen: Kadınlar için mesane, rahim ve yumurtalıklar, erkekler için prostat ve seminal veziküller, idrar kanalı

Bu şekilde öne çıkan organlar ile beraber abdomen alt ve üst kesitler ifade edilir. Yeni çıkan tomografi ile beraber bu organlar üzerinden gerekti teşhis ve tedavi gerçekleşir. Bu sebepten dolayı tıbbi açıdan önemli bir yere sahip olduğunu ifade etmek mümkün.