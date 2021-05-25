AB’de sürü bağışıklığına ulaşılan ilk ülke Malta oldu!

Malta'nın Ulusal Aşılama Programı ile, yeni COVID-19'da ciddi bir düşüş sağladı. Günlük olarak kaydedilen vaka sayısı ve günlük ölüm sayısı son 17 gündür durma noktasına ulaştı.

Turizm Bakanı ve Tüketiciyi Koruma ve Turizm Bakanı Clayton Bartolo “Malta'nın COVID-19'a karşı sürü bağışıklığını elde etmesi, ekonominin özellikle turizmin canlanması bakımından yerel halk için büyük önem taşıyor. Malta hükümetinin aşılamanın yaygınlaştırılmasındaki güçlü stratejisi ve bu uygulamayı kolaylaştıran kısıtlayıcı önlemler bu olumlu haberin arkasındaki ana unsurlar ve tedrici tavrıdır. Malta'nın turizm endüstrisi gerçek anlamda pandemi sonrası dönemde sürdürülebilir hale gelmiş bulunuyor." dedi.

Malta Turizm Otoritesi İcra Kurulu Başkanı Johann Buttigieg "Bugün yapılan duyuru, bize hepimizin ihtiyaç duyduğu doğru motivasyonu sağlıyor. 1 Haziran'dan itibaren Malta adalarına gelen turistleri ağırlamaya hazırlanıyoruz. Bu gelişme, dinlendirici ve en önemlisi güvenli tatil arayışında olan tatilciler için kesinlikle daha fazla teşvik edici olacaktır.” dedi.

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