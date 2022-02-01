3. HTLS Zirvesi’nde “Sağlıkta Geleceğin Mimarları” bir araya geliyor

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Sağlık alanındaki yeniliklerin ve gelecek vizyonlarının paylaşılacağı “3. Health Technologies Leaders Summit (HTLS) – Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi”, Mart ayında Swissotel The Bosphorus’ta toplanacak.

Pandemi sonrası oluşan yeni dünyanın en yeni teknolojilerinin ve sağlıkta teknoloji yatırımlarının konuşulacağı Zirve, 15 Mart’ta “Sağlıkta Geleceğin Mimarları – Kişiselleştirilmiş Tıp” başlığı altında, sektörün öncü şirketleri ve liderlerini bir araya getirecek. Zirvenin ikinci günü olan 16 Mart’ta ise Kadınlar Günü’ne özel “İlham Veren Kadın Liderler Zirvesi” yapılacak. Bu buluşmada, kadın liderler deneyimlerini paylaşırken, vizyonlarını ve başarı hikayelerini anlatarak gelecek nesillere ilham olacaklar.



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MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji’nin organizasyonuyla ilki 2018 yılında düzenlenen HTLS’de, bu yıl sektörün her alanından temsilciler yer alacak. Zirvede, kamu ve özel sağlık kurumları, sağlık sigortacılığı, hekimler, ilaç firmaları, telekomünikasyon, teknoloji ve bilişim sektörlerinin öncü şirketleri ve liderleri, yakın gelecekte hayata geçirecekleri projeleri ve yatırımları hakkında bilgiler verecekler ve özellikle pandemiden sonra daha fazla öne çıkan teknolojinin sağlıktaki yerini ve kişiselleştirilmiş tıp alanında yaptıkları çalışmaları anlatacaklar.

Zirvede konuşmacılar, sağlık ve sağlık için üretilen teknolojilerde gelecekte bizleri nelerin beklediğini, ne tür gelişmeler olacağını, sağlık sektörünün iyileşmesi ve iyi halin sürdürülebilirliği için bugüne kadar yapılanları, gelecekte nelerin yapılacağını, tüm dünyanın yeni lider sektörü haline gelen sağlık teknolojilerinin gerçek hedeflerinin neler olduğu hakkında en güncel bilgileri aktaracaklar. İlaç sektöründen, teknoloji firmalarına kadar geniş bir yelpazede katılımcıların katkı sunacağı Zirvede, günümüzün değişen dünyasında dijitalleşmeye yatırım yapan her alandan konuşmacılar, yakın gelecekte dijitalleşmenin hayatımızı nasıl dönüştüreceğine yönelik kapsamlı bir çerçeve sunacaklar.