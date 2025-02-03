2024 Prevalans Araştırma sonuçları kamuoyuna duyuruldu

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Rapora göre; Türkiye’de 3-18 yaş arası yaklaşık 17 milyon çocuktan oluşan toplam nüfus içinde her yıl 15 Bin 246 çocuk hayati tehlikesi bulunan tıbbi durumlarla mücadele ediyor. Bu rakam, her 100 bin çocuk arasında 91 yeni uygun vaka anlamına geliyor. Rüyasında çilek bahçelerinde yürüdüğünü gören ya da en sevdiği futbolcuyla, oyuncuyla tanışmak isteyen çocukların dilekleri gerçeğe dönüştürülerek iyileşme süreçlerine umut aşılanıyor. Dilekleri gerçekleştirilebilir vaka görülme sıklığı ise 332 bin 664 olarak açıklanıyor. Çocukların hastalık gruplarına bakıldığında ise 4 Bin 771 yıllık yeni vaka sayısıyla yüzde 31 oranına denk gelen Nöroloji ilk sırada yer alıyor. Liste sırasıyla 3 bin 964 yıllık yeni vaka sayısıyla Onkoloji (yüzde 26), 2 bin 456 yeni vaka sayısıyla Hematoloji (yüzde 16), bin 783 yıllık yeni vaka sayısıyla Nefroloji (yüzde 12), 556 yıllık yeni vaka sayısıyla Organ Nakilleri (yüzde 4), Solunum Hastalıkları (yüzde 3), Endokrinoloji ve Metabolik (yüzde 3), Romatoloji (yüzde 3), Genetik (yüzde 2), İmmünoloji ve Enfeksiyon (yüzde<1), Kardiyoloji (yüzde<1) şeklinde devam ediyor.

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Make-A-Wish International’ın açıkladığı verilere göre, Türkiye’de yıllık dilek gerçekleştirme sayılarında son yıllarda artış olduğu görülüyor. Raporda yer alan 2018-2023 yıllarına ait verilere göre; 2018 yılında 93, 2019 yılında 182, 2020 yılında 204, 2021 yılında 121, 2022 yılında 210, 2023 yılında ise 201 dileğin gerçeğe dönüştürüldüğü açıklanıyor.

Çocukların dileklerinin sadece anlık bir mutluluk değil, hayatları boyunca kalplerinde taşıyacakları bir umut kaynağı olduğunu belirten Make-A-Wish Türkiye/Bir Dilek Tut Derneği Genel Kurul Başkanı Eda Sevaioğlu Tan, “Make-A-Wish Türkiye/Bir Dilek Tut Derneği olarak, her geçen gün daha fazla çocuğa umut olmaya devam ederken, bizim en büyük dileğimiz ise daha fazla çocuğun bu ışığı görmesi. Yaşamlarını tehdit eden hastalıklarla mücadele eden çocukların, dileklerin gücüyle korkularının güvenle, kaygılarının umutla değiştiğini görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Yeni yılda aramıza katılan gönüllülerin artmasıyla daha fazla çocuğun yüzünü güldürüp daha fazla hayata dokunmayı diliyoruz” dedi.