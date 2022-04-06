100 Gram Tereyağı kaç kalori? 'Tereyağı'nın besin değerleri

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Tereyağı herkesin sevdiği yağlar arasında bulunuyor. Özellikle yemekleri lezzetlendirmek için kullanılan tereyağın içerisinde belirli miktarlarda kalori vardır. 100 gram tereyağı içerisinde ortalama olarak 716 kalori bulunur.

100 Gram Tereyağı Kaç Kalori?

Yemeklerin içerisinde kullanılan her bir ürünün kendi içerisinde bir kalori miktarı bulunuyor. Tereyağı, kalorisi en çok araştırılan gıdalar arasındadır. Yağ türü olması nedeniyle kalori miktarının yüksek olduğu düşünülür. 100 gram tereyağı içerisinde yaklaşık olarak 716 kalori vardır.

Tereyağının Besin Değerleri

Tereyağının içerisinde birçok farklı besin değeri bulunuyor. Protein ve karbonhidrat gibi farklı besin değerleri olan bir yağ türüdür. 100 gram tereyağı içerisinde 0,9 gram protein bulunur. Aynı zamanda 0,1 gram da karbonhidrat içerir.