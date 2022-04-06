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100 Gram Tereyağı kaç kalori? 'Tereyağı'nın besin değerleri

#Sağlık#Kalori#100 Gram Tereyağı Kaç Kalori
100 Gram Tereyağı kaç kalori Tereyağının besin değerleri

Yemeklerde ve kahvaltılarda tüketilen tereyağının kalori miktarı oldukça merak ediliyor. Bireyler kalori miktarlarını öğrenebilmek adına internet sitelerinde araştırma yapabiliyor. Tereyağının içerisinde bulunan kalori ve besin değerleri kişilerin öğrenmek istediği önemli bilgilerin başında yer alıyor. 100 gram tereyağı kaç kalori? Tereyağının besin değerleriyle ilgili merak edilen tüm bilgileri sizler için derledik.

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Tereyağı herkesin sevdiği yağlar arasında bulunuyor. Özellikle yemekleri lezzetlendirmek için kullanılan tereyağın içerisinde belirli miktarlarda kalori vardır. 100 gram tereyağı içerisinde ortalama olarak 716 kalori bulunur.

 100 Gram Tereyağı Kaç Kalori?

 Yemeklerin içerisinde kullanılan her bir ürünün kendi içerisinde bir kalori miktarı bulunuyor. Tereyağı, kalorisi en çok araştırılan gıdalar arasındadır. Yağ türü olması nedeniyle kalori miktarının yüksek olduğu düşünülür. 100 gram tereyağı içerisinde yaklaşık olarak 716 kalori vardır.

 Tereyağının Besin Değerleri

 Tereyağının içerisinde birçok farklı besin değeri bulunuyor. Protein ve karbonhidrat gibi farklı besin değerleri olan bir yağ türüdür. 100 gram tereyağı içerisinde 0,9 gram protein bulunur. Aynı zamanda 0,1 gram da karbonhidrat içerir.

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