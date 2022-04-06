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100 Gram Sütlaç kaç kalori? 'Sütlaç'ın besin değerleri

#Sağlık#Kalori#100 Gram Sütlaç Kaç Kalori
100 Gram Sütlaç kaç kalori Sütlaçın besin değerleri

Kişiler tarafından en çok araştırılan tatlılar arasında sütlaç bulunuyor. Sütlaç çeşitlerini seven kişiler, içerisinde yer alan kalori miktarını da araştırabiliyor. Tatlıların içerisinde yer alan kalori oranları oldukça merak ediliyor. Bireyler 100 gram sütlaç içerisinde bulunan kalori miktarını öğrenerek belirli miktarda tüketmek istiyor. 100 gram sütlaç kaç kalori? Sütlacın besin değerleri hakkında tüm detayları derledik.

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Sütlaç en çok sevilen ve tüketilen süt tatlıları arasında yer alıyor. 100 gram sütlaç içerisinde 111 kalori bulunuyor. Kalori miktarı bakımından oldukça fazla olan bir tatlı türüdür.

 100 Gram Sütlaç Kaç Kalori?

 Tatlılar kilo almak istemeyen kişilerin korkulu rüyası olabiliyor. Çok kilo almak istemeyenler kalorisi az olan tatlıları tercih edebiliyor. Sütlaç tatlısı da, pek çok kişinin severek tükettiği bir tatlı türüdür. 100 gram sütlaç içerisinde yaklaşık olarak 11 kalori bulunuyor.

 Sütlacın Besin Değerleri

 Sütlaç içerisinde yer alan besin değerleri, pek çok kişinin ilgilendiği bir konudur. Sütlaç içerisinde 21 gram karbonhidrat bulunurken, 3,3 gram da protein bulunuyor.

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