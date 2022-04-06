100 Gram Sütlaç kaç kalori? 'Sütlaç'ın besin değerleri

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Sütlaç en çok sevilen ve tüketilen süt tatlıları arasında yer alıyor. 100 gram sütlaç içerisinde 111 kalori bulunuyor. Kalori miktarı bakımından oldukça fazla olan bir tatlı türüdür.

100 Gram Sütlaç Kaç Kalori?

Tatlılar kilo almak istemeyen kişilerin korkulu rüyası olabiliyor. Çok kilo almak istemeyenler kalorisi az olan tatlıları tercih edebiliyor. Sütlaç tatlısı da, pek çok kişinin severek tükettiği bir tatlı türüdür. 100 gram sütlaç içerisinde yaklaşık olarak 11 kalori bulunuyor.

Sütlacın Besin Değerleri

Sütlaç içerisinde yer alan besin değerleri, pek çok kişinin ilgilendiği bir konudur. Sütlaç içerisinde 21 gram karbonhidrat bulunurken, 3,3 gram da protein bulunuyor.