100 Gram Kırmızı Erik kaç kalori? Kırmızı eriğin besin değerleri

100 gram kırmızı erik yaz aylarında bolca tüketilmektedir. Kırmızı erikte pek çok vitamin bulunmaktadır.
100 Gram Kırmızı Erik Kaç Kalori?
100 ram kırmızı erik ortalama olarak 54 kaloriye tekabül etmektedir. %2.6 günlük değere sahip olan meyvedir.
Kırmızı Eriğin Besin Değerleri
Kırmızı eriğin içerisinde yer alan besin değerleri şu şekildedir;
- Karbonhidrat: 11 g
- Lif: 2 g
- Protein: 0.16 g
- Yağ: 0.52 g
- Sodyum: 0 g
- A Vitamini
- C Vitamini
- Potasyum: 140 mg
- Kalsiyum: 8 mg
- Demir: 0.12 mg
- Kolesterol : 0 mg