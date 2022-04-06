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100 Gram Kırmızı Erik kaç kalori? Kırmızı eriğin besin değerleri

#Sağlık#Kalori#Kırmızı Erik
100 Gram Kırmızı Erik kaç kalori Kırmızı eriğin besin değerleri

Yaz aylarında en çok tükettiğimiz meyvelerin başında kırmızı erik gelmektedir. Kırmızı erik içerisinde birçok besin değeri bulunmaktadır. Kırmızı erik tüketmek isteyen ve diyet yapan kişiler kırmızı eriğin kaç kalori olduğunu merak etmektedirler. 100 gram kırmızı erik tam olarak 1 porsiyona tekabül etmektedir. Peki 100 gram kırmızı erik kaç kalori? Kırmızı eriğin besin değerleri nedir? İşte 100 gram kırmızı erik ile ilgili tüm detayları derledik.

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100 gram kırmızı erik yaz aylarında bolca tüketilmektedir. Kırmızı erikte pek çok vitamin bulunmaktadır.

 100 Gram Kırmızı Erik Kaç Kalori?

 100 ram kırmızı erik ortalama olarak 54 kaloriye tekabül etmektedir. %2.6 günlük değere sahip olan meyvedir.

 Kırmızı Eriğin Besin Değerleri

 Kırmızı eriğin içerisinde yer alan besin değerleri şu şekildedir;

 - Karbonhidrat: 11 g

 - Lif: 2 g

 - Protein: 0.16 g

 - Yağ: 0.52 g

 - Sodyum: 0 g

 - A Vitamini

 - C Vitamini

 - Potasyum: 140 mg

 - Kalsiyum: 8 mg

 - Demir: 0.12 mg

 - Kolesterol : 0 mg

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#Sağlık#Kalori#Kırmızı Erik

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