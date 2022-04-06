1 Porsiyon künefe kaç kalori? küünefenin besin değerleri

Haberin Devamı

Künefe tatlısının içerisinde yer alan ürünler kalorisin oldukça yükseltiyor. 1 porsiyon künefe, 200 kaloriye denk geliyor. İçerisinde 200 kalori bulunan bir tatlı çeşididir.

1 Porsiyon Künefe Kaç Kalori?

Kalori bakımından kişilerin araştırdığı birçok yiyecek türü bulunuyor. Özellikle tatlı türleri bireylerin araştırarak kalorisin öğrenmek istediği gıdalar arasındadır. Sevilen tatlılardan biri olan künefenin kaç kalori odluğu da çok merak ediliyor. 1 porsiyon içerisinde yaklaşık olarak 200 kalori bulunuyor.

Künefenin Besin Değerleri

Künefenin içerisinde bulunan besin değerleri oldukça merak ediliyor. Protein ve karbonhidrat bakımından miktarları kişilerce öğrenilmek isteniyor. Künefenin içerisinde 26 gram karbonhidrat yer alıyor. Karbonhidrat dışında 1 porsiyon künefe içerisinde 3,8 gram protein bulunuyor.