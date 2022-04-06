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1 Porsiyon künefe kaç kalori? küünefenin besin değerleri

#Sağlık#Kalor#1 Porsiyon Künefe Kaç Kalori
1 Porsiyon künefe kaç kalori küünefenin besin değerleri

En çok tercih edilen tatlılardan biri olan künefe herkes tarafından tüketiliyor. Kilo sorunu olan kişiler künefe tüketmeden önce kalorisini öğrenmek istiyor. Kalori bakımından değerlendirmesi kişilerce yapılarak araştırılıyor. Bireyler künefenin içerisinde yer alan kalori miktarını öğrenmek adına araştırma yapabiliyor. 1 porsiyon künefe kaç kalori? Künefenin besin değerli hakkında tüm detayları derledik.

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Künefe tatlısının içerisinde yer alan ürünler kalorisin oldukça yükseltiyor. 1 porsiyon künefe, 200 kaloriye denk geliyor. İçerisinde 200 kalori bulunan bir tatlı çeşididir.

 1 Porsiyon Künefe Kaç Kalori?

 Kalori bakımından kişilerin araştırdığı birçok yiyecek türü bulunuyor. Özellikle tatlı türleri bireylerin araştırarak kalorisin öğrenmek istediği gıdalar arasındadır. Sevilen tatlılardan biri olan künefenin kaç kalori odluğu da çok merak ediliyor. 1 porsiyon içerisinde yaklaşık olarak 200 kalori bulunuyor.

 Künefenin Besin Değerleri

 Künefenin içerisinde bulunan besin değerleri oldukça merak ediliyor. Protein ve karbonhidrat bakımından miktarları kişilerce öğrenilmek isteniyor. Künefenin içerisinde 26 gram karbonhidrat yer alıyor. Karbonhidrat dışında 1 porsiyon künefe içerisinde 3,8 gram protein bulunuyor.

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#Sağlık#Kalor#1 Porsiyon Künefe Kaç Kalori

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