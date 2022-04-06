1 Porsiyon Köfte kaç kalori? köftenin besin değerleri

1 porsiyon köfte yoğun miktarda protein içermektedir. Özellikle protein diyeti yapan kişilerin öğünlerinde tercih ettiği yemeklerin başında köfte gelmektedir. Köftenin insan sağlığına iyi gelen besin değerleri bulunmaktadır.
1 Porsiyon Köfte Kaç Kalori?
1 porsiyon köfte ortalama olarak 100 gramdır. Aynı zamanda 1 porsiyon köfte 196,9 kcal olarak bilinmektedir.
Köftenin Besin Değerleri
Köftenin içerisinde birçok besin değeri bulunmaktadır. Köftenin içerisinde yer alan besin değerleri şu şekildedir;
- Toplam yağ 9 gramdır.
- Doymuş yağ 1.4
- Kolesterol: 0 mg
- Sodyum: 550 mg
- Potasyum: 180 mg
- Karbonhidrat: 8 g
- Diyet lifi: 4.6 g