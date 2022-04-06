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1 Porsiyon Köfte kaç kalori? köftenin besin değerleri

#Sağlık#Kalori#1 Porsiyon Köfte Kaç Kalori
1 Porsiyon Köfte kaç kalori köftenin besin değerleri

Köfte en çok sevdiğimiz yemeklerden bir tanesidir. 1 porsiyon köfte günlük olarak bir öğüne tekabül etmektedir. 1 porsiyon köftenin kaç kalori olduğu ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır. 1 porsiyon köfte ile ilgili araştırmalar arama motorlarında trend aramalar haline gelmeyi başarmıştır. Peki 1 porsiyon köfte kaç kalori? Köftenin sahip olduğu besin değerleri nelerdir? İşte 1 porsiyon köfte ile ilgili tüm detayları derledik.

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1 porsiyon köfte yoğun miktarda protein içermektedir. Özellikle protein diyeti yapan kişilerin öğünlerinde tercih ettiği yemeklerin başında köfte gelmektedir. Köftenin insan sağlığına iyi gelen besin değerleri bulunmaktadır.

 1 Porsiyon Köfte Kaç Kalori?

 1 porsiyon köfte ortalama olarak 100 gramdır. Aynı zamanda 1 porsiyon köfte 196,9 kcal olarak bilinmektedir.

 Köftenin Besin Değerleri

 Köftenin içerisinde birçok besin değeri bulunmaktadır. Köftenin içerisinde yer alan besin değerleri şu şekildedir;

 - Toplam yağ 9 gramdır.

 - Doymuş yağ 1.4

 - Kolesterol: 0 mg

 - Sodyum: 550 mg

 - Potasyum: 180 mg

 - Karbonhidrat: 8 g

 - Diyet lifi: 4.6 g

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#Sağlık#Kalori#1 Porsiyon Köfte Kaç Kalori

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