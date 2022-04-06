Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Sağlık Haberleri

1 Porsiyon Kadınbudu Köfte kaç kalori? Kadınbudu köftenin besin değerleri

#Sağlık#Kalor#Kadınbudu Köfte
1 Porsiyon Kadınbudu Köfte kaç kalori Kadınbudu köftenin besin değerleri

Severek tüketilen köfte çeşitlerinin içerisinde yer kalori miktarı oldukça merak ediliyor. Araştırma yapan kişiler kadınbudu köftesinin içerisindeki kalori miktarını öğrenmek istiyor. Kadınbudu köftesini tüketen kişiler, 1 porsiyon kadınbudu köfte içerisinde bulunan kaloriyi ve besin değerlerini araştırabiliyor. 1 porsiyon kadınbudu köfte kaç kalori? Kadınbudunun besin değerleri konusunda tüm detayları derledik.

Haberin Devamı

Kadınbudu köfte herkesin severek tükettiği köfte çeşitleri arasındadır. 1 porsiyon kadınbudu köfte tüketmek, 403 kaloriye denk geliyor. 1 Porsiyon kadınbudu içerisinde toplam olarak 403 kalori bulunuyor.

 1 Porsiyon Kadınbudu Köfte Kaç Kalori?

 Herkes sevdiği yemeklerin kalorilerini hesaplayarak fazla kilolarla uğraşmak istemiyor. Özellikle kilo sorunu olan her birey, yediği yemeklerin kalorisini hesaplayabiliyor. Çok sevilen kadınbudu köfte içerisinde yer alan kalori miktarı da bireyler tarafından araştırılıyor. 1 porsiyon kadınbudu köftenin içerisinde 403 kalori vardır.

 Kadınbudunun Besin Değerleri

 Kadınbudu köfte içeriğinde malzemelere göre besin değerleri artabiliyor. Karbonhidrat oranı yüksek olan kadınbudu köfte içerisinde, 22,90 gram karbonhidrat bulunuyor. Ayrıca kadınbudu köfte içerisinde 21 gram protein ve 25,14 gram yağ vardır.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sağlık#Kalor#Kadınbudu Köfte

BAKMADAN GEÇME!

TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu, kâbusun nedenini açıkladı, önerilerini duyurdu

TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu, kâbusun nedenini açıkladı, önerilerini duyurdu

#Müsilaj
Rusya savaş suçu işliyor mu Savaş suçu tanımına neler giriyor | 9 SORU 9 YANIT

Rusya 'savaş suçu' işliyor mu? Savaş suçu tanımına neler giriyor? | 9 SORU 9 YANIT

#Uluslararası Ceza Mahkemesi
Kuzey Korenin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir | 6 SORU 6 YANIT

Kuzey Kore'nin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir? | 6 SORU 6 YANIT

#Kuzey Kore

BAKMADAN GEÇME!

TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu, kâbusun nedenini açıkladı, önerilerini duyurdu

TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu, kâbusun nedenini açıkladı, önerilerini duyurdu

#Müsilaj
Rusya savaş suçu işliyor mu Savaş suçu tanımına neler giriyor | 9 SORU 9 YANIT

Rusya 'savaş suçu' işliyor mu? Savaş suçu tanımına neler giriyor? | 9 SORU 9 YANIT

#Uluslararası Ceza Mahkemesi
Kuzey Korenin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir | 6 SORU 6 YANIT

Kuzey Kore'nin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir? | 6 SORU 6 YANIT

#Kuzey Kore