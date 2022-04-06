1 Porsiyon Kadınbudu Köfte kaç kalori? Kadınbudu köftenin besin değerleri

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Kadınbudu köfte herkesin severek tükettiği köfte çeşitleri arasındadır. 1 porsiyon kadınbudu köfte tüketmek, 403 kaloriye denk geliyor. 1 Porsiyon kadınbudu içerisinde toplam olarak 403 kalori bulunuyor.

1 Porsiyon Kadınbudu Köfte Kaç Kalori?

Herkes sevdiği yemeklerin kalorilerini hesaplayarak fazla kilolarla uğraşmak istemiyor. Özellikle kilo sorunu olan her birey, yediği yemeklerin kalorisini hesaplayabiliyor. Çok sevilen kadınbudu köfte içerisinde yer alan kalori miktarı da bireyler tarafından araştırılıyor. 1 porsiyon kadınbudu köftenin içerisinde 403 kalori vardır.

Kadınbudunun Besin Değerleri

Kadınbudu köfte içeriğinde malzemelere göre besin değerleri artabiliyor. Karbonhidrat oranı yüksek olan kadınbudu köfte içerisinde, 22,90 gram karbonhidrat bulunuyor. Ayrıca kadınbudu köfte içerisinde 21 gram protein ve 25,14 gram yağ vardır.