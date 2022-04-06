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1 Porsiyon İşkembe Çorbası Kaç Kalori? İşkembenin Besin Değerleri

#Sağlık#Kalori#İşkembe Çorbası Kalori
1 Porsiyon İşkembe Çorbası Kaç Kalori İşkembenin Besin Değerleri

Kilo sorunu yaşayan kişiler tükettikleri gıdaların kalori miktarlarını araştırabiliyor. Herkesin sevdiği yemeklerden biri olan işkembe çorbasının kaç kalori içerdiği odlukça merak ediliyor. Kişiler tüketilen 1 porsiyon işkembe çorbasının kaç kalori olduğumu ve içerisinde yer alan besin değerlerini internet üzerinden öğrenmek istiyor. 1 porsiyon işkembe çorbası kaç kalori? İşkembenin besin değerleriyle ilgili tüm detayları derledik.

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Herkesin sevdiği çorba çeşitlerinden biri de, işkembe çorbasıdır. İşkembe çorbasının yararları her ne kadar bilinse de, kalorisi de bilinmesi gerekiyor. 1 porsiyon işkembe çorbası içerisinde, 139 kalori bulunuyor.

 1 Porsiyon İşkembe Çorbası Kaç Kalori?

 Günümüzde tüketilen her bir gıda türünün sahip olduğu kalori miktarı vardır. Sevilen çorba çeşitlerinde ne kadar kalori olduğu öğrenilmek istenen bilgiler arasındadır. 1 porsiyon işkembe tüketen kişiler kaç kalori tükettiğini öğrenmek istiyor. 1 porsiyon işkembe toplam 139 kaloridir.

 İşkembenin Besin Değerleri

 İşkembe çorbasının içerisinde birçok farklı besin değeri bulunuyor. Sağlığa yararlı olan işkembe çorbası içerisinde 4,1 karbonhidrat, 9 gram protein ve 2,6 yağ bulunuyor.

 

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#Sağlık#Kalori#İşkembe Çorbası Kalori

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