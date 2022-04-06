1 Porsiyon İşkembe Çorbası Kaç Kalori? İşkembenin Besin Değerleri

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Herkesin sevdiği çorba çeşitlerinden biri de, işkembe çorbasıdır. İşkembe çorbasının yararları her ne kadar bilinse de, kalorisi de bilinmesi gerekiyor. 1 porsiyon işkembe çorbası içerisinde, 139 kalori bulunuyor.

1 Porsiyon İşkembe Çorbası Kaç Kalori?

Günümüzde tüketilen her bir gıda türünün sahip olduğu kalori miktarı vardır. Sevilen çorba çeşitlerinde ne kadar kalori olduğu öğrenilmek istenen bilgiler arasındadır. 1 porsiyon işkembe tüketen kişiler kaç kalori tükettiğini öğrenmek istiyor. 1 porsiyon işkembe toplam 139 kaloridir.

İşkembenin Besin Değerleri

İşkembe çorbasının içerisinde birçok farklı besin değeri bulunuyor. Sağlığa yararlı olan işkembe çorbası içerisinde 4,1 karbonhidrat, 9 gram protein ve 2,6 yağ bulunuyor.