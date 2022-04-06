1 Bardak Americano kaç kalori? 'Americano'nun besin değerleri

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1 bardak Americanonun kalori değeri herkes tarafından merak edilmektedir. Americano hazırlamak için ekspresso tekniğiyle hazırlanarak kendine has bir lezzete ulaşılarak kahvenin de aroması korunmaktadır. Sertlik derecesi ilave edilen su miktarına göre ayarlanabilmektedir.

1 Bardak Americano Kaç Kalori?

Bir bardak Americano, 14 kaloridir. Alınan ölçüye göre de kalori ve protein değeri değişmektedir. Küçük boy bir bardak Americanoda 6 kalori, %67 karbonhidrat ve %33 protein bulunmaktadır.

Americanonun Besin Değerleri

Americano besin değerleri, İçine ilave edilen süt, şeker ve krema oranına göre farklılık göstermektedir. Orta boy bir bardak Americano da 10kcal, %67 karbonhidrat, %33 protein ve %0 yağ bulunmaktadır. Kilo kontrolü için Americanonun, yağsız süt ve şekersiz olarak tüketilmesi önerilmektedir.