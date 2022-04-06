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1 Bardak Americano kaç kalori? 'Americano'nun besin değerleri

#Sağlık#Kalori#Americano
1 Bardak Americano kaç kalori Americanonun besin değerleri

Amerikano, kaynatma yöntemiyle hazırlanan bir kahve türüdür. Bir bardak Americano kahve 14 kalori olarak tüketilmektedir. İçim sırasında ilave edilebilecek, krema, süt veya şuruplar kalori değerini etkilemektedir. Kilo kontrolü yapmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken nokta şekersiz ve mümkün olduğunca sade içmeleridir. 1bardak Americano kaç kalori? Americanonun besin değerleri hakkında tüm detayları derledik.

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1 bardak Americanonun kalori değeri herkes tarafından merak edilmektedir. Americano hazırlamak için ekspresso tekniğiyle hazırlanarak kendine has bir lezzete ulaşılarak kahvenin de aroması korunmaktadır. Sertlik derecesi ilave edilen su miktarına göre ayarlanabilmektedir.

 1 Bardak Americano Kaç Kalori?

 Bir bardak Americano, 14 kaloridir. Alınan ölçüye göre de kalori ve protein değeri değişmektedir. Küçük boy bir bardak Americanoda 6 kalori, %67 karbonhidrat ve %33 protein bulunmaktadır.

 Americanonun Besin Değerleri

 Americano besin değerleri, İçine ilave edilen süt, şeker ve krema oranına göre farklılık göstermektedir. Orta boy bir bardak Americano da 10kcal, %67 karbonhidrat, %33 protein ve %0 yağ bulunmaktadır. Kilo kontrolü için Americanonun, yağsız süt ve şekersiz olarak tüketilmesi önerilmektedir.

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#Sağlık#Kalori#Americano

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