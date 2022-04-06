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1 Adet Lokum kaç kalori? Lokumun besin değerleri

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1 Adet Lokum kaç kalori Lokumun besin değerleri

Tüketilen gıdaların kalori değerleri merak edilmektedir. Kilo kontrolünü sağlamak ve sağlıklı beslenmek için kalori hesaplaması yapmak önemli olmaktadır. Kalorilerin yakılması için bir hareket dengesi oluşturulmaktadır. Sevilen ve tüketilen bir gıda olan lokumun kalori değeri çeşitli kaynaklardan araştırılmaktadır. Lokumun içine konulan meyve ve kuruyemişlerde kalori değerlerini değiştirmektedir. Lokumların birden fazla çeşidi bulunmaktadır. İşte, merak edilen tüm detaylar.

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Lokum lezzetli ama aynı zamanda kalorili bir besindir. Lokumun kalori değeri bazı meyveler ile eş değer olabilmektedir.

 1 Adet Lokum Kaç Kalori?

 Gıdaların kalori değerini bilmek beslenme açısından önemli olmaktadır. Yüksek kalorili gıdalar kişilerin kilo dengelerini bozabilmektedir. Lokum oldukça lezzetli bir yiyecektir. Lokumun yapılması sırasında pekmez, bal, şeker, su gibi tatlandırıcılar kullanılmaktadır. Ayrıca içerisine farklı aromalar katılmaktadır. Lokumların fındıklı, fıstıklı, cevizli, güllü çeşitleri bulunmaktadır.

 Lokum sade olarak ta üretilmektedir. İçerdiği ek ürünler ile besin değeri artabilmektedir.

 Bazen masum görünen gıdaların kalori değerleri o kadar masum olmayabilir. Lokumun içinde bulunan şeker oranı onun kalori değerini yükseltmektedir. Lokum tüketimi sırasında aşırıya kaçamamaya özen göstermek gerekmektedir.

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 Lokumun Besin Değerleri

 Lokumun besin değerleri içerdiği gıdalara göre değişmektedir. Şeker bazlı bir yiyecek olduğu için kalori değeri yüksek olmaktadır. 1 adet lokumda 8 gr karbonhidrat bulunmaktadır. Sade lokumun kalori değeri ise diğer lokumlara oranla daha düşük olmaktadır. 1 adet lokum yaklaşık 33 kcal içermektedir.

 

 

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