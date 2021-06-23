Sinir sıkışması nedir, nasıl tedavi edilir?

Sinir Sıkışması Nedir?

Sinirlerin etrafında bulunan kas, kemik, kıkırdak ve tendon gibi yapılar tarafından sıkıştırılması ve sinirin üzerinde baskı oluşması sonucunda sinir sıkışması meydana gelir. Sinirin üzerindeki bu etki; sinirin işlevlerinde bozulmaya yol açar. İlgili bölgede karıncalanma, uyuşma, ağrı veya güçsüzlük hissedilebilir.

Sinir sıkışması vücudun farklı yerlerinde meydana gelebilir. Bu problem genellikle tek bir sinirde görülür. Sinir sıkışmasının farklı türleri vardır. Örneğin bel fıtığı olan bir kişide, fıtığın omurilikten çıkan sinire baskı yapması sonucu bel ve bacakta ağrı hissedilir. Yine bir sinir sıkışması olan karpal tünel sendromunda median adı verilen sinir, el bileğindeki yapılar tarafından sıkıştırılır. Bu durum sonucunda el ve parmaklarda uyuşma, ağrı hissi oluşur.

Sinir Sıkışması Belirtileri Nelerdir?

Sinir sıkışması belirti ve bulguları, kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Belirtiler; etkilenen sinir ve sıkışmanın görüldüğü bölgeye göre de farklı olabilir.

Sinir sıkışması belirtileri:

Etkilenen bölgede duyularda azalma, uyuşma hissi

Dışa doğru yayılan tarza keskin, sızı veya yanma şeklinde ağrı

Karıncalanma hissi

Etkilenen bölgede kas güçsüzlüğü

olarak sıralanabilir.

Sinir sıkışması belirtileri gösteren kişiler; semptomlar birkaç günden uzun süredir devam ediyorsa, belirtiler evde uygulanan basit yöntemlerle hafiflemiyorsa doktora başvurmalıdır.

Sinir Sıkışması Neden Olur?

Sinir sıkışması; sinirin ilerlediği yol üzerinde belirli bir noktada, etrafındaki dokuların baskı uygulaması ile oluşur. Örneğin bel fıtığında; omurilikten çıkan sinir, omurgada yerinden oynamış bir disk tarafından sıkıştırılır. Karpal tünel sendromunda ise median sinir; el bileğinde karpal tünel adı verilen bir anatomik bölgede sıkışır. Bu sıkışmaya tünel içerisindeki tendonların kalınlaşması neden olabilir.

Sinir sıkışmasına neden olabilecek durumlar;

Yaralanma, kemikte kırılma

Eklem iltihabı (artrit)

Obezite

Klavye kullanmak ya da piyano çalmak gibi tekrarlayan hareketlerin yapılması olarak sayılabilir.

Bazı tıbbi durumlar, sinir sıkışması problemi açısından risk oluşturur. Bu medikal durumlar:

Diyabet

Romatoid artrit gibi otoimmün hastalıklar

Tiroit bozukluğu

Yüksek tansiyon

Tümör ve kistler

Hamilelik

Menopoz

Doğuştan var olan kusurlar

Sinirsel rahatsızlıklar

olarak sıralanabilir.

Sinir Sıkışması Tanısı ve Tedavisi Nasıldır?

Sinir sıkışması tanısı için doktor hastanın şikayetlerini değerlendirir, hastayı muayene eder. Tanıya yardımcı olmak için ultrason ve MRI gibi görüntüleme yöntemleri de kullanılabilir. Bunlara ek olarak sinir ve kas arasındaki ilişkiyi anlamaya yarayan EMG (elektromiyografi) tekniğinden de yardım alınabilir.

Sinir sıkışması tedavisi, hastanın genel durumuna ve belirtilerin şiddetine göre değişiklik gösterir. Sinir sıkışması için genellikle ilk önerilen yöntem; etkilenen bölgenin kullanılmaması, dinlendirilmesidir. Bu bölgenin sabitlenmesi için hastaya atel kullanması önerilebilir.

Sinir sıkışması için uygulanan yöntemlerden biri fizik terapidir. Bu yöntemde terapist eşliğinde; etkilenen sinirin etrafındaki kaslar güçlendirmeye ve sinir üzerindeki baskıyı azaltmayı hedefleyen egzersizler yapılabilir.

Sinir sıkışmasının neden olduğu ağrının hafifletilmesinde ağrı kesiciler kullanılabilir. Ayrıca kortikosteroid tip ilaçlar da iltihaplanmayı ve ağrıyı azaltmak için tercih edilebilir.

Sinir sıkışması tedavisinde cerrahi, genellikle en son tercih edilen yöntemdir. Büyük çoğunlukla diğer alternatiflerle iyileşme sağlanamayan hastalarda kullanılır. Tedavide hangi cerrahi prosedürün uygulanacağının belirlenmesinde;

Hangi sinirin etkilendiği

Sıkışma probleminin türü

Sıkışmanın ne derecede olduğu

Durumdan etkilenen yapıların neler olduğu

gibi pek çok faktör etkili olur.

Genel olarak ameliyat, sinir üzerinde baskı oluşturan yapıların düzeltilmesi temeline dayanır. Örneğin bel fıtığında görülen sıkışma için yerinden oynamış diskin çıkarılması gerekir. Karpal tünel sendromu cerrahisinde ise sinir üzerinde baskı oluşturan tendonlar kesilebilir.

Belirtilerin süresi ve şiddeti, altta yatan sağlık sorunları gibi faktörler; cerrahi sonrası iyileşmenin derecesini belirler. Genel olarak cerrahi ile başarılı sonuçlar alınır.

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