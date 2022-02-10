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MMPİ testi nedir?

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MMPİ testi nedir

MMPİ testi, yetişkin kişiliği ve psikopatolojisinin standart bir psikometrik testidir. Psikologlar ve diğer ruh sağlığı uzmanları, tedavi planlarının geliştirilmesine, ayırıcı tanıya ve yasal soruların yanıtlanmasına yardımcı olmak ( adli psikoloji ), personel seçim sürecinde iş adaylarını taramak veya bir tedavi sürecinin parçası olarak MMPI'nin çeşitli sürümlerini kullanır. İşte, MMPİ testi hakkında bilgiler

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MMPI, 1930'ların sonlarında ve 1940'ların başlarında ölçek bazında geliştirildi. Hathaway ve McKinley, belirli patolojilerle teşhis edildiği bilinen hastalar tarafından onaylanan öğelerin seçilmesiyle elde edilen klinik ölçeklerle, ampirik bir [ölçüt] anahtarlama yaklaşımı kullandı. Bu yaklaşım ve o zamanlar kullanılan diğer test geliştirme stratejileri arasındaki fark, birçok yönden teorik olmamasıydı (belirli bir teoriye dayanmıyor) ve bu nedenle ilk test hakim psikodinamik ile uyumlu değilditeoriler. Kuram bazı yönlerden gelişim sürecini etkilemiştir, çünkü sadece ölçeklerin geliştirildiği aday test maddeleri ve hasta grupları, zamanın hakim kişilik ve psikopatolojik teorilerinden etkilenmiştir. 

MMPI geliştirme yaklaşımı, klinik teorilerdeki değişikliklere rağmen, görünüşte testin insan psikopatolojisinin tanınabilir ve anlamlı yönlerini yakalamasını sağladı. Bununla birlikte, MMPI'nin kısa sürede ortaya çıkan ve süresiz olarak göz ardı edilemeyecek geçerlilik kusurları vardı. kontrol grubuorijinal testi için Ortabatı'nın kırsal bölgelerinden çoğunlukla genç, beyaz ve evli erkek ve kadınlardan oluşan az sayıda bireyden oluşuyordu. (Katılımcıların ırksal yapısı, o zamanın ve yerin etnik yapısını yansıtıyordu.)

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MMPI, terminolojisi ve testin ölçmeyi amaçladığı nüfusla alakasızlığı konusunda da sorunlarla karşı karşıya kaldı. MMPI'nin "intihar eğilimleri, uyuşturucu kullanımı ve tedaviyle ilgili davranışlar" gibi daha çeşitli potansiyel zihinsel sağlık sorunlarını ölçmesi gerekli hale geldi.

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