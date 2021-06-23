Excimer Lazer ile gözlük ve lense veda edilebilir

“Excimer lazer’de gözün çizilmesi durumu yok”

Halk arasında bilinenin aksine gözün çizilmesi gibi bir durumun olmadığını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Yaşar, işlemin lazer ile yapıldığını ifade etti: “Halk arasında göz çizdirme operasyonu olarak dillendirilen, aslında gözün asla çizilmediği, gözlük ve lens kullanımına ömür boyu veda etme işlemine Excimer Lazer denilir. Bu operasyon ile myopi, hipermetropi ve astigmatizma da düzeltilebilmektedir.

Excimer Lazer sisteminden çok önce Rusya kaynaklı bir metot ile elmas bıçakla gözün kornea tabakasına radyal kesiler yani çizikler yapılarak kırıcılık kusurları giderilmeye çalışılıyordu. Sanıyorum göz çizdirme jargonu bu 30 yıl önceki tedavinin tabiri olarak halk diline yerleşmiş olmalı. Excimer Lazer’de gözün dışındaki saydam tabakamıza yani korneamıza lazer ile şekil vermekteyiz. Kesinlikle bir çizik yapılmamaktadır.”

“Genellikle Gözlük ve lense ihtiyaç kalmamakta”

Dr. Öğr. Üyesi Özgür Yaşar, Excimer lazer’in 22 yaşından sonra yapılması gerektiğini belirterek, “Excimer Lazer tedavisi ile tercihen 40 yaş öncesi kişilerin gözlüklerden ve lenslerden bağımsız olarak net görmeleri sağlanır. Kişi bu operasyonla artık gözlük veya lens kullanmadan net bir görüşe kavuşabilmektedir. Genellikle 22 yaşından itibaren göz kırıcılığı stabilleşir, bu nedenle kişiye göre değişmekle beraber, en ideali 22 yaşından itibaren bu işlemi yaptırmaktır.” açıklamasında bulundu.

Excimer lazer kimlere uygulanabilir?

“Excimer lazer olmak isteyen kişiler öncelikle hekim tarafından detaylı bir göz muayenesinden geçirilir. Bu işleme uygun bir göz yapısı var mı değerlendirilir. Diyabet, bağ dokusu hastalıkları, ileri seviye glokom, korneal dejenerasyon gibi hastalıkları bulunan kişilere bu metot uygulanmamaktadır. Muayene sonrasında kişinin göz kusuru seviyesi, görme keskinlik seviyesi tespit edilir. Başka bir göz patolojisi var mı kontrol edilir.”

Excimer Lazer operasyonu nasıl yapılır?

“Amaç ışığın gözümüzün retinasına düşerken en çok kırıldığı ortam olan kornea da bazı değişiklikler yaparak kusurlu olan kırma gücünün düzeltilmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede ışıklar tam retina üzerine fokuslanır ve kişi yeniden yardımcı alet (gözlük, kontakt lens) kullanmaksınız net görmeye kavuşur.

Damla anestezisi ile yaklaşık 10-15 dk süren bir işlemdir. İşlem sonrası gözler kapatılmaz. Işık hassasiyeti olabileceği için kişilerin güneş gözlüğü takması istenebilir. Lasek metodundan sonra bir iki gün yanma, sulanma, batma gibi şikâyetler olabilir. Lasik metodu genelde operasyon sonrası daha konforludur.

İşlem sonrasında kişiler kendilerine reçete edilen göz damlalarını düzenli bir şekilde eksiksiz kullanmalıdırlar. Gözlerine en az 1 hafta süreyle su değdirmemelidirler. Kesinlikle gözler ovuşturulmamalıdır. Tozlu ve kirli ortamlarda bulunulmamalıdır. Gözlere ellerle dokunulmamalıdır. Genellikle işe dönüş süresi kişiden kişiye değişmekle beraber 4-5 gündür.

Sistem tamamen bilgisayar kontrolünde işlemektedir. Kişi işlem sırasında gözünü hareket ettirse bile eye tracker sistemi göz hareketlerini izler ve lazer ışığını sürekli doğru hedefe yollar. Eğer kişi gözünü çok hareket ettirirse sistem lazer atışını durdurur ve cerrah gerekli stabiliteyi sağladıktan sonra yeniden işlemi kaldığı yerden başlatır. Böylece hasta gözünü hareket ettirse bile doğru yere doğru lazer ışığının gönderilmesi sağlanır.”

“Üç farklı Excimer lazer yöntemi var”

“Temelde sistem kabaca 3 ana başlığa ayrılabilir. Yüzeyel sistemler, Fleb kaldırılan sistemler, Lentikül çıkartılan sistemler. Bu sistemlerin birbirlerine farklı üstünlükleri bulunmaktadır. Cerrahınız sizin göz yapınıza hangi metodun daha uygun olacağına sizinle birlikte durumu konsulte ederek karar vermektedir.

Yüzeyel sistemler : Lasek, PRK, No touch denilen türlü isimlerle anılabilmektedirler. Burada korneanın en üstündeki ince epitel tabakası ayrılarak hemen altına laser uygulanmaktadır.

: Lasek, PRK, No touch denilen türlü isimlerle anılabilmektedirler. Burada korneanın en üstündeki ince epitel tabakası ayrılarak hemen altına laser uygulanmaktadır. Fleb kaldırılan sistemler : Lasik, İntralase Lasik gibi isimlerle anılan bu metodta ise bir mikrokeratom veya laser kesici yardımı ile türlü kalınlıklarda korneal fleb hazırlanır ve bu flebin altındaki korneal stromaya laser işlemi uygulanır. Bu metod operasyon sonrası daha hızlı görsel rehabilitasyon sağlar. Lentikül çıkarılan sistemler : Smile ismiyle litaretüre giren bu güncel tedavi metoduda özellikle miyop hastalarda kullanılmaktadır.. Yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlamıştır.”

Excimer Lazer olan kişiler ileride Katarakt ameliyatı olabilir mi?

“En sık sorulan sorulardan birisi de budur. Excimer Lazer olmuş kişilerde ileride katarakt operasyonu olabilmektedirler bu konuda herhangi bir kısıtlama yoktur. Bununla birlikte Excimer Lazer öncesi göz muayene bulguları ve tetkikleri bir yere not edilmelidir. Bu katarakt operasyonu sırasında göz içi merceğinin gücünün hesaplanmasında katarakt cerrahisini yapacak ekibe yeterli veriyi sağlar.”

Dr. Öğretim Üyesi Özgür Yaşar

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