Çocuklarda ateşlenme

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Yapılacak ilk müdahale çocuğun kıyafetlerine dikkat etmektir. Fazla giysi giydirmemek gerekir ve bol bol sıvı gıdalar ile beslenmesi sağlanmalıdır. Ortamın ısısı 21 – 22 derece arasında ayarlanmalıdır. Ilık duş ya da ılık ıslak bezlerle pansuman yapılmalıdır. Ateş devam ediyor ise ateş düşürücü verilmeli ve bebek 3 aylık ve daha küçük ise hiç beklemeden uzmana başvurulmalıdır.



Çocukların beslenmesinde dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus ise yiyeceklerinin bol su ile yıkanmasıdır. İyi yıkanmamış yiyeceklerden alabilecekleri mikroplar da bağırsaklarda üreme yapıp, ateşe sebebiyet vermemektedir.

Çocuklarda ateş derecelerinin sınıflandırılması şöyledir:



Çok hafif ateş: 37 - 37,5 derece arası

Hafif ateş: 37,5 – 37,9 derece arası

Orta yüksek ateş: 38 – 38,5 derece arası

Yüksek ateş: 38,5 – 39,5 derece arası

Çok yüksek ateş: 40 derece ve üzeri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Nazife Alptekin

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