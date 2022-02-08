SaÃ§larÄ±m zaten gitmiÅŸti, kaÅŸlarÄ±m ve kirpiklerim de gitti: Ama beni hiÃ§bir ÅŸey yÄ±kamaz

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Â BU SEFER DE KAÅžLARI VE KÄ°RPÄ°KLERÄ° DÃ–KÃœLDÃœ

Ä°skoÃ§ TV Ã¼nlÃ¼sÃ¼, model, oyuncu ve sunucu Gail Porter, 2005 yÄ±lÄ±nda yani kariyerinin en parlak dÃ¶neminde. omuzlarÄ±ndan aÅŸaÄŸÄ±ya dÃ¶kÃ¼len uzun, sarÄ± saÃ§larÄ±nÄ± bir anda kaybetti. Alopesi (halk arasÄ±nda saÃ§kÄ±ran) hastalÄ±ÄŸÄ± nedeniyle baÅŸÄ±na gelen bu olaydan sonra yapÄ±mcÄ±lar onun kamera karÅŸÄ±sÄ±nda peruk kullanmasÄ±nÄ± istedi. Ama o kariyerini bile geri plana iterek bunu reddetti. Aradan geÃ§en yÄ±llar iÃ§inde de gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ tedaviye raÄŸmen saÃ§larÄ± tam olarak geri gelmedi. O da Ã§areyi bir daha saÃ§ uzatmamakta buldu. Åžu anda 50 yaÅŸÄ±nda olan Porter, bu kez de alopesi yÃ¼zÃ¼nden kaÅŸlarÄ±nÄ±n ve kirpiklerinin dÃ¶kÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ± sosyal medya hesabÄ±nda. Kendisi gibi bu hastalÄ±kla mÃ¼cadele edenlere ders olacak bir mesaj eÅŸliÄŸinde.

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'DÃœNYADA DAHA Ã–NEMLÄ° MÄ°LYONLARCA SORUN VAR'

Gail Porter, Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±nda alopesi yÃ¼zÃ¼nden kaÅŸlarÄ±nÄ±n ve kirpiklerinin dÃ¶kÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlattÄ±. Porter "KaÅŸlarÄ±m ve kirpiklerim yine dÃ¶kÃ¼ldÃ¼. Ama aslÄ±nda hiÃ§bir ÅŸey beni yÄ±kamaz. Ben ÅŸanslÄ± bir insanÄ±m. DÃ¼nyada milyonlarca daha Ã¶nemli sorun var" diye yazdÄ±. Porter'Ä±n bu paylaÅŸÄ±mÄ±na takipÃ§ilerinden de Ã§ok sayÄ±da beÄŸeni ve mesaj geldi.

Bir takipçisi Porter'Ä±n bu paylaÅŸÄ±mÄ±na "Sen harikasÄ±n ve boyun eÄŸmezsin. Seni tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m için çok mutluyum" yorumunu yazdÄ±. Bir baÅŸka takipçisi "Sen saçlarÄ±ndan ve kirpiklerinden çok daha fazlasÄ±n. Gail, insanlar senin kim olduÄŸunu ve yaptÄ±ÄŸÄ±n harika ÅŸeyleri biliyor" diyerek Porter'a destek verdi.TÄ±pkÄ± Gail Porter gibi alopesi hastalÄ±ÄŸÄ±yla mücadele eden bir takipçisi de ÅŸunlarÄ± yazdÄ±: "KaÅŸlarÄ±mÄ± kaybetmek, baÅŸÄ±ma gelen en kötü ÅŸeydi. Åžimdi kaÅŸlarÄ±mÄ±n yarÄ±sÄ± yeniden çÄ±ktÄ±. Alopesi bazen zorluyor insanÄ±. SaçlarÄ±mÄ± kaybedeli altÄ± yÄ±l oldu ve hala benim üzerimdeki etkisi aynÄ±."Porter'Ä±n bir baÅŸka takipçisi de "Sen harika bir insansÄ±n. SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±m beni zorladÄ±ÄŸÄ± zaman senden ilham alÄ±yorum. Asla ÅŸikayet etkiyorsun, sadece olumlu bir bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ± sunuyorsun. Çok teÅŸekkürler" diye yorum yaptÄ± yÄ±ldÄ±zÄ±n paylaÅŸÄ±mÄ±na.

MESLEKÄ° BAÅžARILARININ YANI SIRA GÃœZELLÄ°ÄžÄ°YLE DÄ°KKAT Ã‡EKÄ°YORDU

Gail Porter, 90'lÄ± yÄ±llarÄ±n sonunda 2000'lerin baÅŸÄ±nda sunuculuk konusundaki baÅŸarÄ±sÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, gÃ¼zelliÄŸiyle de dikkat Ã§ekiyordu. O kadar gÃ¶zdeydi ki, FHM dergisi, 1999'da reklam amaÃ§lÄ±, Ä°ngiliz Parlamentosu'nun binasÄ±na Ä±ÅŸÄ±k projeksiyonu yaptÄ±ÄŸÄ±nda Gail Porter'Ä±nÂ vÃ¼cudunu kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

DURUMU KABULLENDÄ°

Ancak Porter, 2005'in sonbaharÄ±nda bir gecede saÃ§larÄ±nÄ± kaybetti. Doktorlar "strese baÄŸlÄ± alopesi hastalÄ±ÄŸÄ±" teÅŸhisi koydular. Ancak o bu teÅŸhise "EÄŸer stres insana bunu yapsaydÄ±, Londra'daki insanlarÄ±n yÃ¼zde 80'i tamamen kel olmalÄ±ydÄ±" diye itiraz etti Ã¶nce. Sonra da durumunu kabullendi.

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PERUK TAKMAK Ä°STEMEDÄ°

O geceden sonra televizyon ekranlarÄ±na Ã§Ä±kmayan Gail Porter "Benden peruk takmamÄ± istediler ama ben buna dayanamÄ±yorum" diye konuÅŸmuÅŸtu. Bir anda ekranlardan da kaybolan Porter, gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ tÃ¼m tedavilere raÄŸmen eski saÃ§larÄ±na hala kavuÅŸamadÄ±.

SAÃ‡INI SÃœREKLÄ° KAZITIYOR

Ä°ngiliz sunucu Gail Porter da alopesi nedeniyle Ã§ok fazla saÃ§ kaybetti. O da Ã§areyi tÃ¼m saÃ§Ä±nÄ± kazÄ±tmakta buldu. Uzun sÃ¼re o ÅŸekilde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§en Porter, gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ tedavinin ardÄ±ndan tekrar saÃ§larÄ±nÄ± uzattÄ±. Fakat sonra artÄ±k alameti farikasÄ± haline gelen kazÄ±nmÄ±ÅŸ saÃ§larÄ±na geri dÃ¶nmeye karar verdi.

ALOPESÄ° AREATA NEDÄ°R? TÄ±pta alopesi areata halk arasÄ±nda da saçkÄ±ran ya da kÄ±lkÄ±ran hastalÄ±ÄŸÄ± olarak bilinir. SaçlÄ± deri, sakal bölgesi, kaÅŸlar, kirpikler ve diÄŸer vücut kÄ±llarÄ±nÄ±n, belli bir belirti olmaksÄ±zÄ±n, tüm vücuda yayÄ±lmÄ±ÅŸ bir biçimde dökülmesiyle kendini gösteren bir hastalÄ±ktÄ±r.HastalÄ±ÄŸÄ±n sÄ±k yinelemesi ve nasÄ±l seyredeceÄŸinin bilinmemesi nedeniyle hastalarÄ±n yaÅŸam kalitelerini etkilemesi olasÄ±dÄ±r. HastalÄ±ÄŸÄ±n nedenleri olarak genetik, psikolojik stresler, hücresel ve humoral baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k, endokrin, bulaÅŸÄ±cÄ± ve sinirsel etkenlerin rolü olduÄŸu öne sürülmekle birlikte, altta yatan neden tam olarak bilinmemektedir.Özellikle stres altÄ±nda, otoimmun hastalÄ±klarda veya androjen, testosteron benzeri hormonlarÄ±n baskÄ±lamasÄ± sonucunda agresifleÅŸen baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemi kendi hücrelerini yabancÄ± olarak görüp bu hücrelerle savaÅŸmaya baÅŸlar. Bu durumda kÄ±l kökleri etrafÄ±nda bulunan lenfosit denen hücreler sitokin diye adlandÄ±rÄ±lan kimyasallar salgÄ±larlar ve bu da saçlarda dökülmeye neden olur.

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O DA SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Alopesi hastalÄ±ÄŸÄ±yla mÃ¼cadelesini sÃ¼rdÃ¼ren ya da geÃ§miÅŸte bu yÃ¼zden tedavi olan baÅŸka Ã¼nlÃ¼ler de var. Bunlar arasÄ±nda en son gÃ¼ndeme gelen ise durumunu kendisi aÃ§Ä±klayan Jada Pinkett Smith oldu. O da hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± geÃ§en AralÄ±k ayÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda duyurdu. "Kimse benim beyin ameliyatÄ± geÃ§irdiÄŸimi dÃ¼ÅŸÃ¼nmesin ya da durmadan soru sormasÄ±n diye bu aÃ§Ä±klamayÄ± yapÄ±yorum" diyen Pinkett Smith, Alopesi adlÄ± hastalÄ±k yÃ¼zÃ¼nden yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± saÃ§ kaybÄ±nÄ± Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir videoda anlattÄ±.

Â 'SORU SORMAMANIZ Ä°Ã‡Ä°N...'

"Åžimdi bu noktada sadece gÃ¼lebiliyorum" diyen Jada Pinkett Smith "Hepsi bir gÃ¼n aniden oldu" diye her ÅŸeyin baÅŸlangÄ±cÄ±nÄ± anlattÄ±. Videoda takipÃ§ilerine "Alopesi ile mÃ¼cadele ettiÄŸimi hepiniz biliyorsunuz" diyen Jada Pinkett Smith, kafasÄ±ndaki bir izi gÃ¶stererek sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: " Ä°ÅŸte bÃ¶yle ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ve benim iÃ§in bunu saklamak biraz daha zor bir hale gelecek. O yÃ¼zden soru sormamanÄ±z iÃ§in bu videoyu paylaÅŸmaya karar verdim." SÃ¼rekli ve tutam tutam dÃ¶kÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in saÃ§larÄ±nÄ±n tÃ¼mÃ¼nÃ¼ kazÄ±tan Jada Pinkett Smith, kimsenin "beyin ameliyatÄ± geÃ§irdiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmemesini" istediÄŸini sÃ¶yledi. Sonunda da "alopesi ve ben arkadaÅŸ olacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu.

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'AVUCUM DÃ–KÃœLEN SAÃ‡LARIMLA DOLDU'

Jada Pinkett Smith, saÃ§ kaybÄ±yla ilgili ilk aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± 2018 yÄ±lÄ±nda Red Table Talk adlÄ± programÄ±nda yapmÄ±ÅŸtÄ±. Bu sorunun nasÄ±l baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ÅŸÃ¶yle anlatmÄ±ÅŸtÄ±: "BaÅŸlangÄ±cÄ± korkutucuydu. Bir gÃ¼n banyodaydÄ±m ve bir avuÃ§ dolusu saÃ§ elime geldi. Bu, hayatÄ±m boyunca korkuyla titrediÄŸim anlardan biriydi." Pinkett Smith, o sÃ¼reÃ§te daha kÄ±sa saÃ§ modellerini denediÄŸini bazen de saÃ§Ä±nÄ± Ã¶rttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlattÄ±.Sonunda da saÃ§Ä±nÄ± kazÄ±tmaya karar verdi Jada Pinkett Smith. Bu konuda da kÄ±zÄ± Willow'un kendisine cesaret verdiÄŸini anlattÄ±. Pinkett Smith, saÃ§Ä±nda hastalÄ±ktan etkilenen bÃ¶lgeyi gÃ¶stererek oraya elmaslar dizip kaÃ§ yapacaÄŸÄ±nÄ± da esprili bir ÅŸekilde anlattÄ±.

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BÄ°RÃ‡OK ÃœNLÃœ AYNI SORUNU YAÅžADI: SÃœREKLÄ° PERUK TAKMIÅž

Alosepi, gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda sadece Jada Pinkett Smith'e etkilemedi. Zaman zaman birÃ§ok Ã¼nlÃ¼ bu sorunla mÃ¼cadele etti. Viola Davis, bu hastalÄ±ktan etkilenen Ã¼nlÃ¼ler arasÄ±nda. Bir rÃ¶portajÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± saÃ§ kaybÄ± yÃ¼zÃ¼nden sÄ±k sÄ±k peruk kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ± Davis.

HENÃœZ 13 YAÅžINDAYDI

Bir sÃ¼re Ã¶nce daÄŸÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan Little Mix adlÄ± mÃ¼zik grubunun Ã¼yelerinden Jesy Nelson da henÃ¼z 13 yaÅŸÄ±ndayken saÃ§larÄ±nÄ±n tutam tutam dÃ¶kÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan tetkiklerden sonra alopesiye yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Nelson, bu soruna o yaÅŸta bile olsa yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± stresin neden olduÄŸunu sÃ¶zlerine eklemiÅŸti.

STRES KAYNAKLI

Bir dÃ¶neme damgasÄ±nÄ± vuran model Tyra Banks da alopesi sorunu yaÅŸayan Ã¼nlÃ¼ler arasÄ±nda yer alÄ±yor. O da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± stresin alopesiye yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

NEREDEYSE KARÄ°YERÄ°NÄ° BÄ°TÄ°RÄ°YORDU

Rol aldÄ±ÄŸÄ± Coronation Street adlÄ± diziyle ÅŸÃ¶hrete kavuÅŸan aktÃ¶r Sean Ward, bir dÃ¶nem alopesi yÃ¼zÃ¼nden neredeyse kariyerini bitirmeye karar verdiÄŸini anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Fakat o da daha sonra bu sorundan kurtuldu.