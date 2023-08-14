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Resul Dindar ve Demet Akalın arasında sahnede gergin anlar

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#Artvin#Arhavi#Resul Dindar
Resul Dindar ve Demet Akalın arasında sahnede gergin anlar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2023 02:51

Artvin’in Arhavi ilçesinde düzenlenen festivalde sahne alan Resul Dindar ve Demet Akalın arasında gerginlik yaşandı. Demet Akalın’ın sahneye erken çıkmak istediğini söyleyen Resul Dindar, “Ben buranın çocuğuyum, ben Karadenizliyim müziğiyim, sen beni tanımıyorsun” diyince Demet Akalın sahneyi çıkarak tepki gösterdi.

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Artvin’in Arhavi ilçesinde bu yıl 49’uncusu düzenlenen Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali 5. gününde düzenlenen konserde Karadeniz müziğinin güçlü ismi Resul Dindar ve ünlü şarkıcı Demet Akalın sahne aldı.

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Sahneye ilk önce Resul Dindar çıkarken sevilen şarkılarını sevenleriyle buluşturdu. Festival programı kapsamında saat 20.30-22.00 arasında Resul Dindar sahne aldı. Programa göre 22.00’de sahne alması gereken Akalın, konseri uzatan Dindar’a tepki gösterdi.
Konser devam ederken görevlinin Resul Dindar’ın yanına gelerek kulağına bir şeyler fısıldamasının ardından Dindar, Demet Akalın’ın sahneyi kedisine devretmesini istediğini iddia etti.

Resul Dindar ve Demet Akalın arasında sahnede gergin anlar

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"SEN BENİ TANIMIYORSUN"

Mikrofonu alarak sahne önüne gelen Dindar, “Size çok güzel bir şey söyleyeceğim, ne kadar yakıştığına siz karar verin. Demet Akalın Hanımefendi 22.30'da çıkmak istiyormuş, eğer çıkmazsa gidecekmiş. Benim sahnemi erken bitirmemi istiyormuş yoksa gidecekmiş. Ben buranın çocuğuyum, ben Karadeniz müziğiyim. Sen beni tanımıyorsun, benim saatim on bir” dedi.

Dindar’ın konuşmalarının ardından sahneye çıkan Akalın, Dindar ile bir süre konuştuktan sonra sahneden indi.

Daha sonra sonra Dindar bir müddet daha konsere devam edip inince, sahneye Akalın çıkarak sevenleriyle buluştu.

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#Artvin#Arhavi#Resul Dindar

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