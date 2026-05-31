×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek Haberleri

Rapçi Kanye West, ilk kez İstanbul'da konser verdi

Güncelleme Tarihi:

#Kanye West#KONSER#Istanbul
Rapçi Kanye West, ilk kez İstanbulda konser verdi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2026 03:38

Dünyaca ünlü rap sanatçısı Kanye West, İstanbul'da ilk kez müzikseverlerle buluştu.

Haberin Devamı

Yılın en büyük müzik organizasyonlarından biri olarak gösterilen konser, NTRteam organizasyonu işbirliğiyle Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Türkiye'nin yanı sıra Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Rusya, Polonya ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeden binlerce ziyaretçi konser için İstanbul'a geldi.

Yoğun ilginin yaşandığı konsere, yaklaşık 118 bin dinleyici katılırken, stadyum saatler öncesinden doldu.

West, konserin başlangıcını "Father" şarkısıyla yaparken, repertuvarında son şarkı olarak da "Stronger" parçasını seçti.

Rapçi Kanye West, ilk kez İstanbulda konser verdi


Yaklaşık 2 saat boyunca küre üzerinde aralıksız performans sergileyen West, "King", "Runaway", "Power", "Flashing Lights", "Heartless", "Black Skinhead", "All The Love" ve "Homecoming"in arasında olduğu kariyerinin sevilen parçalarını seslendirdi.

Haberin Devamı

Sanatçıya, dinleyiciler de hem şarkıları söyleyerek hem de dans ederek eşlik etti. Konser boyunca zaman zaman alkış ve tezahüratlar stadyumda yankılandı.

Konserin dikkat çekici unsurlarından biri ise Los Angeles SoFi Stadium performanslarında şekillenen sahne tasarımı oldu. Stadyumun merkezine kurulan dev yarım küre şeklindeki sahne, yüksek çözünürlüklü projeksiyon teknolojisiyle dev bir dünya maketine dönüştürüldü.

Rapçi Kanye West, ilk kez İstanbulda konser verdi


Yoğun ışık gösterileri, sis efektleri ve senkronize görsellerle desteklenen performansta, stadyumu dolduran binlerce kişi cep telefonlarının ışıklarını açarak sahneye eşlik etti. Tribünlerde ve saha içinde oluşan ışık kümesi, konser alanında etkileyici görüntüler ortaya çıkardı.

Ayrıca konseri izlemeye gelen ünlü isimler arasında oyuncu Şükrü Özyıldız, Alina Boz, Umut Evirgen, Nilperi Şahinkaya, Ayşe Tolga, Hazar Ergüçlü, Yasemin Allen, Afra Saraçoğlu, Aslı Tandoğan, şarkıcı Elif Buse Doğan ve Burak Kut yer aldı.

Haberin Devamı

Konser, Kanye West'in resmi YouTube hesabı üzerinden de canlı yayınlanarak, dakikalar içinde milyonlarca izleyiciye ulaştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kanye West#KONSER#Istanbul

BAKMADAN GEÇME!