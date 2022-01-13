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Portakal Kreması Tarifi

#Sponsorlu İçerik#Arçelik#Mucize Lezzetler
Portakal Kreması Tarifi

Birçok meyveyle yapılabilen ve Custard olarak adlandırılan koyu kıvamlı kremaları; tatlı, pasta ve kahvaltılarda kullanabilirsiniz. İşte portakal kreması tarifi…

  1. Portakalın kabuklarını rendeleyin.
  2. Derin bir kasede yumurtaları Arçelik Resital Mikser ile çırpın.
  3. Arçelik Ankastre Ocak’ta tencereye portakal kabuğunu, portakal suyunu, şekeri ve nişastayı koyup karıştırın.
  4. Karışıma çırptığınız yumurtaları da ekleyip Arçelik Ankastre Ocak’ta orta ateşte devamlı karıştırarak göz göz olana kadar pişirin.
  5. Pişirdiğiniz kremayı tel süzgeçten geçirin ve soğumadan tereyağını ekleyin.
  6. Devamlı karıştırarak tereyağını eritin.
  7. Hazırladığınız portakal kremasını kavanoza koyup kapağını sıkıca kapatın.
  8. Arçelik No Frost Buzdolabı’nda 10-15 gün saklayabilirsiniz.
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Afiyet olsun!

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