Portakal Kreması Tarifi

Portakalın kabuklarını rendeleyin.Derin bir kasede yumurtaları Arçelik Resital Mikser ile çırpın.Arçelik Ankastre Ocak’ta tencereye portakal kabuğunu, portakal suyunu, şekeri ve nişastayı koyup karıştırın.Karışıma çırptığınız yumurtaları da ekleyip Arçelik Ankastre Ocak’ta orta ateşte devamlı karıştırarak göz göz olana kadar pişirin.Pişirdiğiniz kremayı tel süzgeçten geçirin ve soğumadan tereyağını ekleyin.Devamlı karıştırarak tereyağını eritin.Hazırladığınız portakal kremasını kavanoza koyup kapağını sıkıca kapatın.Arçelik No Frost Buzdolabı’nda 10-15 gün saklayabilirsiniz.Afiyet olsun!