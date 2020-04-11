Payitaht Abdülhamid 117. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler yaşandı?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid bu hafta 116. bölümü ile 10 Nisan akşamı diziseverlerle buluştu. Dizinin son bölümünde Zekiye'nin, cinayetin zanlısı durumuna düşmesi ve Abdülhamid'in kızının sorguya alınmasını emretmesi çarpıcı gelişmelere neden oldu. Peki, Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler olacak? İşte, Payitaht Abdülhamid 117. yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilenler.

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hechler, bu kez oyunu büyük oynamıştır. Abdülhamid’e Kanuni Esasiye’yi ilan etmesi için baskı yapar. Aksi takdirde sokaklarda patlayan bombaların paşaların emriyle patlatıldığını haber yaptıracaktır. Abdülhamid’in paşaları ortada yoktur. Halil Halid, paşaların imzası olan belgeyi bulma vazifesini alır. Ancak belge sefarethanededir. Abdülhamid’in Zülüflü hakkındaki şüphesi devam ederken, Hechler’in keyfi yerindedir. Abdülhamid’e Kanuni Esasiye’yi imza etmekten başka yol bırakmamıştır.

Öte yandan, Zekiye, cinayetin zanlısı durumundadır... Abdülhamid, kızının suçsuzluğuna adı kadar emindir ama evladı dahi olsa sorgulanması gerektiğini söyler ve oda hapsine alır. Bidar, Zekiye’nin masumiyetini kanıtlamak için elinden geleni yapacaktır.

Meziyet, Abdülkadir’le evlenecektir ve ona özel bir oda verilir. Meziyet’in hizmetine verilen Dilruba deliye döner. Ne pahasına olursa olsun bu evliliğe engel olacaktır. Dilruba, Meziyet’i öldürecek mi?

Blavatsky’nin planıyla saraydan kaçan Zekiye, Abdülhamid’i nasıl korkunç bir vaziyetin içinde bırakacak? Halil Halid, yüksek koruma çemberi içinde olan sefarethaneden belgeyi alabilecek mi?